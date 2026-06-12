Ragazzi dispersi in mare a Ventimiglia, trovati i corpi

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato i corpi senza vita dei due ragazzi dispersi dopo un tuffo dalla scogliera vicino alla spiaggia delle Calandre di Ventimiglia il 9 giugno. Whalid Sobi, 19 anni, di nazionalità marocchina, ed Ewerton Bernardo Dos Santos, 25 anni, brasiliano, non erano riusciti a rientrare a riva a causa delle forti correnti e del moto ondoso.