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Primo maggio, tensione al corteo di Torino tra polizia e antagonisti. VIDEO

Cronaca

Lo spezzone di autonomi che si è staccato dal corteo del Primo Maggio a Torino ha tentato di sfondare il cordone di forze dell'ordine davanti all'ex Askatasuna occupata, in corso Regina Margherita. Gli antagonisti sono andati a colpire gli scudi delle forze dell'ordine a bastonate, spruzzando contro agenti e militari con delle bombolette. La reazione è stata una carica e l'utilizzo di un idrante. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG

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