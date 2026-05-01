Primo maggio, cortei e manifestazioni in tutta Italia: la Festa del Lavoro in diretta
A Marghera Cgil, Cisl e Uil di nuovo insieme, dopo gli eventi separati dello scorso anno. Il tema di quest’anno è quello del lavoro dignitoso. Organizzate dimostrazioni in tutte le principali città italiane. Mattarella: "La sicurezza sul lavoro resta un impegno, un dovere, che non consente rinunce o distinguo. Tra luoghi di lavoro e in itinere sono oltre mille le vite spezzate ogni anno. Si tratta di un tributo inaccettabile"
in evidenza
Come ogni anno il 1° maggio, Festa del lavoro, è una giornata di manifestazioni e cortei in tutta Italia. Il tema di quest'anno è il lavoro dignitoso. A Marghera l'evento unitario di Cgil, Cisl e Uil con i segretari Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri e Daniela Fumarola.
Ieri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la Piaggio di Pontedera e ha detto: "Le cronache ci restituiscono, pressoché quotidianamente, notizie di lavoratrici e di lavoratori che perdono la vita o rimangono infortunati, nello svolgimento delle loro attività. La sicurezza sul lavoro resta un impegno, un dovere, che non consente rinunce o distinguo. Tra luoghi di lavoro e in itinere sono oltre mille le vite spezzate ogni anno. Si tratta di un tributo inaccettabile. La lotta alle incurie, all'illegalità, alle imprudenze deve coinvolgere tutti. Imprenditori, lavoratori, istituzioni, società. Sono le cronache a intimarci che ciò facciamo non è ancora abbastanza per tutelare la salute di chi lavora".
Gli approfondimenti:
- Primo maggio 2026, ecco quali supermercati restano aperti nella Festa dei lavoratori
- Primo maggio, i mezzi pubblici sono in funzione? Gli orari nelle città italiane
- Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in tutta Italia
- Sciopero 1 maggio 2026, ma non solo: cosa sapere e i settori a rischio
- Ponte 1 maggio, 7,4 milioni di italiani in viaggio: giro d'affari da 3,8 miliardi. I dati
- Buongiorno e Buon Primo maggio, frasi e immagini d'auguri per la Festa del Lavoro
- 1 maggio, perché si celebra la Festa dei lavoratori
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Il corteo a Torino
Corteo anche a Torino per il 1° maggio, con ritrovo alle 9 in Corso Cairoli (angolo Corso Vittorio Emanuele II). Quest’anno la manifestazione percorrerà Lungo Po Armando Diaz, Piazza Vittorio Veneto, via Po e giungerà alle ore 11 in piazza Castello, dove si terrà il comizio conclusivo del segretario generale della Cisl Torino-Canavese, Giuseppe Filippone, a nome di Cgil Cisl Uil provinciali. Sul palco, prima dell’intervento finale, prenderanno la parola, il sindaco Stefano Lo Russo per i saluti istituzionali; Elena Adamo, responsabile GiOC (Gioventù Operaia Cristiana); Enrico Francia, rider di Deliveroo e Just Eat edelegato NIdil Cgil; Lucia Tiani, delegata call center Covisian, per Fistel Cisl e Gianluca Rindone, delegato Carrozzerie Stellantis per Uilm Uil.
Sindacati: "A Marghera contro il lavoro precario e povero"
"Il Primo Maggio a Marghera - hanno dichiarato Cgil, Cisl e Uil di Venezia - sarà una grande mobilitazione contro il dumping contrattuale, contro le paghe da fame, contro il lavoro precario e povero, contro un modello economico che scarica sui lavoratori il costo delle transizioni, delle crisi e delle ristrutturazioni. Ma sarà anche una manifestazione per chiedere con forza il rilancio dell'industria, politiche pubbliche vere, investimenti, innovazione, formazione e buona occupazione. Porto Marghera - dicono - rappresenta ancora oggi una delle più grandi possibilità di riconversione industriale del Paese. Una possibilità che però non viene colta fino in fondo e che rischia, senza scelte coraggiose e una regia pubblica autorevole, di trasformarsi nell'ennesima occasione perduta. Non possiamo permettere che un intero territorio venga abbandonato all'incertezza, alla frammentazione e alla mancanza di una strategia. Servono progetti concreti e di lungo periodo, capaci di creare lavoro stabile e qualificato. Serve garantire che l'industria continui a essere considerata un settore strategico su cui investire. Serve governare la transizione ambientale, energetica e tecnologica, non subirla".
La manifestazione di Cgil, Cisl e Uil a Marghera
La manifestazione nazionale del Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil quest' anno è a Marghera, dalle ore 10 da Piazza Mercato dove ci saranno i segretari generali nazionali Maurizio Landini, Pierpaolo Bombardieri e Daniela Fumarola. Da Marghera, luogo simbolo della storia industriale italiana, partirà un messaggio forte e chiaro: il lavoro deve tornare a essere dignitoso, stabile, sicuro, tutelato e di qualità.