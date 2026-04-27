La riduzione del tempo a disposizione non porterà tuttavia ad una rinuncia totale quanto piuttosto ad una rimodulazione con partenze concentrate nella parte finale della settimana. L’analisi stima un picco di spostamenti verso le località di vacanza giovedì 30 aprile, quando 4,7 milioni di italiani si metteranno in viaggio con possibili ripercussioni sulla rete stradale e autostradale. Da segnare sul calendario sono anche le date di mercoledì 29 aprile e di venerdì 1° maggio quando sono attese 1,2 milioni di partenze in entrambe le giornate.

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