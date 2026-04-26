Ponti e caro carburanti, ecco quanto costa un pieno rispetto al 2025

"Anche in una fase non semplice, il turismo italiano dimostra di tenere e di sapersi adattare”, ha commentato il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca. Ancora: “I dati del ponte del 1° maggio descrivono milioni di italiani in viaggio e un giro d'affari importante, il che conferma quanto questo settore resti centrale per la nostra economia. È chiaro che il calendario di quest'anno offre meno possibilità di allungare la vacanza rispetto al 2025, e questo si è tradotto in soggiorni più brevi. Ma non è venuta meno la voglia di partire: gli italiani hanno semplicemente scelto vacanze più concentrate, puntando sulla qualità del tempo e delle esperienze. Inoltre, la gran parte resterà in Italia. scegliendo destinazioni di prossimità e di facile raggiungibilità. Il turismo si conferma un pilastro della nostra economia".

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