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Meteo, cosa dicono le previsioni in vista del ponte del Primo maggio

Cronaca

Introduzione

Arrivano importanti aggiornamenti in vista del tanto atteso ponte del primo maggio. Le condizioni meteo sull'Italia sono pronte a subire un vero e proprio ribaltone rispetto a quanto delineato dai centri di calcolo fino a pochissimi giorni fa, con un miglioramento delle condizioni meteorologiche inizialmente non nelle previsioni.

Quello che devi sapere

In arrivo una fase soleggiata e con deciso aumento delle temperature

Se in un primo momento le proiezioni a lungo termine lasciavano presagire un avvio di maggio turbolento, minacciato dall'arrivo di piogge e improvvisi temporali, gli ultimissimi aggiornamenti hanno cambiato le carte in tavola. Molto probabilmente andremo infatti incontro a una decisa rimonta anticiclonica che abbraccerà gran parte del bacino del Mediterraneo, promettendo di regalarci una fase estremamente stabile, soleggiata e con un deciso aumento delle temperature

Fase 2: Sole e caldo, prove d'estate a Napoli
Fase 2: Sole e caldo, prove d'estate a Napoli
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Temporali attesi in settimana prima della svolta prevista da venerdì

Nel corso della prossima settimana un rapido fronte temporalesco attraverserà l'Italia; tuttavia sembra prospettarsi decisamente più rapido di quanto preventivato e infatti dopo le ultime piogge attese su parte del Sud nel corso di venerdì 1 maggio arriverà una decisa svolta atmosferica

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Perturbazioni fredde instabili costrette a deviare traiettoria

La causa di questo cambiamento è da ricercare nella rimonta di un campo di alta pressione. Questa vasta figura anticiclonica, espandendosi sul bacino del Mediterraneo, fungerà da vero e proprio "scudo" protettivo per il nostro Paese. Le fredde e instabili perturbazioni, che fino a qualche giorno fa sembravano destinate a puntare l'Italia, saranno costrette a deviare la loro traiettoria

 

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Temperature attese in aumento specialmente nelle fasce centrali

Di conseguenza, il ponte del primo maggio (sabato 2 e domenica 3) sarà caratterizzato da un'atmosfera decisamente stabile: i cieli si puliranno dalle nubi regalando ampio soleggiamento da Nord a Sud, mentre le temperature subiranno un aumento specie nelle ore centrali della giornata. Un contesto ideale, insomma, per gite fuori porta e le prime tintarelle di stagione

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