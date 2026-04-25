Meteo, cosa dicono le previsioni in vista del ponte del Primo maggio

La causa di questo cambiamento è da ricercare nella rimonta di un campo di alta pressione. Questa vasta figura anticiclonica, espandendosi sul bacino del Mediterraneo, fungerà da vero e proprio "scudo" protettivo per il nostro Paese. Le fredde e instabili perturbazioni, che fino a qualche giorno fa sembravano destinate a puntare l'Italia, saranno costrette a deviare la loro traiettoria