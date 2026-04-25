Meteo, cosa dicono le previsioni in vista del ponte del Primo maggio

Introduzione
Arrivano importanti aggiornamenti in vista del tanto atteso ponte del primo maggio. Le condizioni meteo sull'Italia sono pronte a subire un vero e proprio ribaltone rispetto a quanto delineato dai centri di calcolo fino a pochissimi giorni fa, con un miglioramento delle condizioni meteorologiche inizialmente non nelle previsioni.
Quello che devi sapere
In arrivo una fase soleggiata e con deciso aumento delle temperature
Se in un primo momento le proiezioni a lungo termine lasciavano presagire un avvio di maggio turbolento, minacciato dall'arrivo di piogge e improvvisi temporali, gli ultimissimi aggiornamenti hanno cambiato le carte in tavola. Molto probabilmente andremo infatti incontro a una decisa rimonta anticiclonica che abbraccerà gran parte del bacino del Mediterraneo, promettendo di regalarci una fase estremamente stabile, soleggiata e con un deciso aumento delle temperature
Temporali attesi in settimana prima della svolta prevista da venerdì
Nel corso della prossima settimana un rapido fronte temporalesco attraverserà l'Italia; tuttavia sembra prospettarsi decisamente più rapido di quanto preventivato e infatti dopo le ultime piogge attese su parte del Sud nel corso di venerdì 1 maggio arriverà una decisa svolta atmosferica
Perturbazioni fredde instabili costrette a deviare traiettoria
La causa di questo cambiamento è da ricercare nella rimonta di un campo di alta pressione. Questa vasta figura anticiclonica, espandendosi sul bacino del Mediterraneo, fungerà da vero e proprio "scudo" protettivo per il nostro Paese. Le fredde e instabili perturbazioni, che fino a qualche giorno fa sembravano destinate a puntare l'Italia, saranno costrette a deviare la loro traiettoria
Temperature attese in aumento specialmente nelle fasce centrali
Di conseguenza, il ponte del primo maggio (sabato 2 e domenica 3) sarà caratterizzato da un'atmosfera decisamente stabile: i cieli si puliranno dalle nubi regalando ampio soleggiamento da Nord a Sud, mentre le temperature subiranno un aumento specie nelle ore centrali della giornata. Un contesto ideale, insomma, per gite fuori porta e le prime tintarelle di stagione