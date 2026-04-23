Dalla Festa della Liberazione al 1° maggio, la rete Anas si prepara al grande esodo stagionale con 2.500 operatori in campo e monitoraggio continuo. Mete preferite: il Centro-Sud e le isole ascolta articolo

Il lungo fine settimana che unisce il 25 aprile, Festa della Liberazione, al 1° maggio, Festa dei Lavoratori, si trasforma quest'anno in un maxi ponte di dieci giorni che promette di essere uno dei periodi di maggiore mobilità dell'intero anno. Sulla rete stradale e autostradale gestita da Anas — società del Gruppo FS — transiteranno complessivamente circa 95 milioni di veicoli dall'apertura del ponte, oggi 23 aprile, fino a domenica 3 maggio 2026. Le previsioni indicano per oggi e domani, venerdì 24 aprile, una crescita del traffico del +6% rispetto all'ordinario andamento settimanale, con una naturale flessione il sabato 25 aprile, giornata di festività, quando tutti gli spostamenti saranno già stati completati.

Centro-Sud e isole: le destinazioni più ambite Come da tradizione consolidata, le regioni del Centro, del Sud e delle Isole rappresentano le destinazioni preferite dai turisti italiani durante il ponte primaverile, con una marcata preferenza per le mete costiere e di mare. Il secondo picco di traffico è atteso a partire da giovedì 30 aprile, con incrementi del +6% rispetto alla media settimanale su scala nazionale. A livello territoriale, il Centro e il Sud registreranno punte del +10%, mentre Sicilia e Sardegna toccheranno un +13%, confermandosi tra le destinazioni più gettonate del periodo. "Aumenteremo la sorveglianza e verrà garantita la presenza ininterrotta del personale. Il nostro impegno è rendere sicura e scorrevole la circolazione, in stretta sinergia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell'Ordine" ha commentato Claudio Andrea Gemme, Amministratore Delegato di Anas. Potrebbe interessarti 25 aprile, perché si festeggia la Liberazione

Anas 2026

Monitoraggio continuo e 2.500 operatori in campo Per far fronte al volume di traffico atteso, Anas ha predisposto un piano straordinario di presidio. Saranno attivate in modalità H24 le Sale Operative Territoriali e la Sala Situazioni Nazionale, con oltre 200 unità dedicate al monitoraggio in tempo reale dei flussi veicolari. A queste si aggiunge una forza lavoro di 2.500 risorse in turnazione, tra personale tecnico e di esercizio, distribuite sull'intera rete. L'obiettivo dichiarato dall'Ad Gemme è quello di garantire non solo la sicurezza della circolazione, ma anche la massima fluidità degli spostamenti, con un costante dialogo operativo con le Forze dell'Ordine. Potrebbe interessarti Da stipendi ad assunzioni, possibili misure del decreto Primo Maggio

Il grande rientro e lo stop ai mezzi pesanti L'ultimo grande movimento di veicoli è atteso nel fine settimana del 2 e 3 maggio, con un incremento del traffico stimato al +8% nella giornata di domenica 3. Per agevolare il deflusso e ridurre la pressione sulle arterie principali, Anas ha disposto la sospensione della circolazione dei mezzi pesanti nei seguenti giorni e orari: dalle 09:00 alle 22:00 sabato 25 aprile, domenica 26 aprile, venerdì 1° maggio, sabato 2 maggio e domenica 3 maggio. L'Ad di Anas Gemme ha voluto aggiungere un appello diretto a tutti gli utenti della strada: "guidare sempre nel rispetto del Codice della Strada, evitare le distrazioni e mantenere un comportamento responsabile, per garantire a tutti un viaggio sereno e sicuro durante uno dei periodi di maggiore pressione sull'intera rete viaria nazionale". Potrebbe interessarti 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni

Anas, infografica 2026