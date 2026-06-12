Commesse Anas, Denis Verdini rinviato a giudizio a Roma

La decisione del Gup di Roma. Il reato contestato è corruzione. Il giudice ha inoltre dato il via libera al patteggiamento, in continuazione, a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso
Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l’ex parlamentare Denis Verdini nell’ambito del procedimento legato alle commesse in Anas in cui si contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Al termine della camera di consiglio il giudice ha disposto inoltre il patteggiamento, in continuazione, a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato invece condannato in abbreviato a un anno e 4 mesi e assolto dall’accusa di turbativa d’asta.
Anas è parte civile nel processo
Anche in questo procedimento Anas è parte civile, assistita dagli avvocati Giorgio Perroni e Bruno Andò. “Siamo soddisfatti della pronuncia di assoluzione intervenuta per il reato di turbativa d’asta – commentano i difensori di Petruzzelli, gli avvocati Gianluca Tognozzi e Nunzia De Ceglie - In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza, confidiamo di chiarire la contestazione di corruzione impropria davanti alla corte di appello”. Per Denis Verdini e gli altri imputati rinviati a giudizio il processo è stato fissato per il 16 settembre davanti alla seconda sezione penale.