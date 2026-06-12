Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Commesse Anas, Denis Verdini rinviato a giudizio a Roma

Cronaca

La decisione del Gup di Roma. Il reato contestato è corruzione. Il giudice ha inoltre dato il via libera al patteggiamento, in continuazione, a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso

ascolta articolo

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l’ex parlamentare Denis Verdini nell’ambito del procedimento legato alle commesse in Anas in cui si contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Al termine della camera di consiglio il giudice ha disposto inoltre il patteggiamento, in continuazione, a 2 anni e 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli, è stato invece condannato in abbreviato a un anno e 4 mesi e assolto dall’accusa di turbativa d’asta. 

Anas è parte civile nel processo

Anche in questo procedimento Anas è parte civile, assistita dagli avvocati Giorgio Perroni e Bruno Andò. “Siamo soddisfatti della pronuncia di assoluzione intervenuta per il reato di turbativa d’asta – commentano i difensori di Petruzzelli, gli avvocati Gianluca Tognozzi e Nunzia De Ceglie - In attesa di conoscere le motivazioni della sentenza, confidiamo di chiarire la contestazione di corruzione impropria davanti alla corte di appello”. Per Denis Verdini e gli altri imputati rinviati a giudizio il processo è stato fissato per il 16 settembre davanti alla seconda sezione penale.

Cronaca: Ultime notizie

Sciopero aerei 13 giugno, a rischio Linate, Cagliari e Verona

Cronaca

Non si tratta di uno stop generale ma sono previsti disagi per i passeggeri EasyJet e coloro che...

Maturità 2026, IA utilizzata da 3 studenti su 4 per l'esame

Cronaca

Il 77% dei maturandi userà l'intelligenza artificiale per prepararsi alla prova. Lo ha messo in...

La tempesta silenziosa, a Roma l'evento di lettura ideato da Baricco

Cronaca

Il format di lettura condivisa ideato dallo scrittore torinese si prepara ad andare in scena il...

Monopattino contro auto a Milano, morto passeggero di 18 anni

Cronaca

Erano in due sul mezzo: l'incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte in via...

Meteo, ondata di caldo nel weekend e temperature fino a 35 gradi

Cronaca

Questo fine settimana farà così da apripista a un periodo spiccatamente stabile che ci...

Cronaca: i più letti