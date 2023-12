Commesse Anas, ai domiciliari il figlio dell'ex senatore Denis Verdini

Economia

Chi stila questa graduatoria e in base a quali parametri? Transparency International (TI) è un'organizzazione internazionale non governativa che si occupa di corruzione. Fondata in Germania nel 1993, dal 1995 pubblica questo studio. Il CPI è l'Indice di percezione della corruzione, elaborato annualmente: classifica i Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso l'impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti a esperti provenienti dal mondo del business. La scala va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100