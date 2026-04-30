Introduzione
Domani 1° Maggio, giornata in cui si celebra la Festa dei Lavoratori, il trasporto pubblico osserverà un orario ridotto, anche a causa dello sciopero generale indetto per questa giornata, ma non dappertutto. Ecco cosa sapere su orari e modalità di servizio nelle principali città italiane.
Quello che devi sapere
La situazione a Milano
A Milano ATM rimodula il servizio su tutta la rete con un orario festivo fortemente ridotto. Metropolitane, autobus e tram circolano infatti nella fascia compresa tra le 7 e le 19:30, mentre alcune linee – come 171, 172, 174 e 176 – limitano ulteriormente l’attività alla mattinata. Durante la giornata possibili rallentamenti o deviazioni per le manifestazioni. Sospeso inoltre il servizio delle linee notturne tra il 30 aprile e il 2 maggio. Chiusi anche gli Atm Point il 1° maggio, mentre i parcheggi seguono orari differenziati con alcune strutture che restano comunque accessibili a pagamento.
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Gli orari a Torino
A Torino la metropolitana segue un orario festivo potenziato: la prima corsa parte alle 7 del mattino, mentre l’ultima è prevista all’1 di notte dai capolinea, garantendo così un servizio esteso soprattutto nelle ore serali. Il piano rientra in una programmazione straordinaria pensata per far fronte all’aumento degli spostamenti durante le festività, con un rafforzamento complessivo del servizio nei giorni festivi e prefestivi.
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La situazione a Napoli
A Napoli, per il 1° maggio 2026 il trasporto pubblico gestito da Azienda Napoletana Mobilità e Ente Autonomo Volturno segue una programmazione straordinaria segnata sia dalla festività sia dallo sciopero nazionale. Le metropolitane Linea 1 e 6 e le funicolari garantiscono corse soprattutto nella fascia mattutina, con ultime partenze intorno alle 12:30-13 e una ripresa pomeridiana invece ridotta. Bus, tram e filobus operano con servizio limitato fino alle prime ore del pomeriggio, mentre nelle ore di sciopero restano attive solo le fasce di garanzia. Sulle linee ferroviarie Circumvesuviana e Cumana sono previste interruzioni nel pomeriggio, mentre l’Alibus per l’aeroporto assicura collegamenti regolari per tutta la giornata.
I mezzi a Roma e il concertone di Piazza San Giovanni
A Roma la mobilità è condizionata dal tradizionale Concertone in piazza San Giovanni. Dalle prime ore di venerdì 1°maggio sarà vietato il transito in piazza di Porta San Giovanni, piazza San Giovanni in Laterano tra l’obelisco e piazza di Porta San Giovanni, in via Emanuele Filiberto tra via Fontana e piazza di Porta San Giovanni, in viale Carlo Felice tra via Sclopis e piazza di Porta San Giovanni, in via Ludovico di Savoia e via Biancamano tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto. Prevista la temporanea sospensione delle postazioni taxi presenti nella piazza e nelle strade interessate dai divieti di sosta e transito. Con lo stop della circolazione nell’area del concertone, anche le linee del trasporto pubblico di zona saranno deviate. In particolare, per tutta la giornata di venerdì, sono previste modifiche ai percorsi dei collegamenti 3, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590 e 792. Nella notte tra venerdì e sabato, a spostarsi saranno i collegamenti nMA, n3d, n3s e nMC. Modifiche anche per le linee 218 e 665. Per quanto riguarda la linea 218 il capolinea di piazza Porta San Giovanni verrà temporaneamente soppresso e la linea verrà esercitata in modalità circolare con capolinea unico in via Ardeatina (Padre Formato); mentre la linea 665 proveniente da via Nocera Umbra, da via Faleria, percorrerà via Appia Nuova, piazza dei Re di Roma ed effettuerà la fermata di capolinea in via Gallia presso l’impianto numero 75586.
La situazione a Trieste
A Trieste la giornata della Festa dei Lavoratori prevederà un trasporto pubblico locale, gestito da Trieste Trasporti, ulteriormente ridimensionato rispetto allo standard. Diverse linee non saranno attive, tra cui 7, 12, 17/, 19, 21, 31, 52 e 64, mentre altre subiranno variazioni di percorso e orario. La linea 20, ad esempio, sarà instradata lungo la provinciale di Farnei con passaggio a Borgo San Sergio, mentre alcune corse della 27 verranno deviate via Lazzaretto e San Floriano. In fascia serale, le linee A, B, C e D entreranno in funzione dalle 20:30 con modifiche parziali ai percorsi. Contestualmente viene riattivata anche la linea stagionale 36 tra Miramare e largo Tomizza.
I mezzi a Cagliari
A Cagliari il trasporto pubblico subirà diverse variazioni. In particolare, l’autostazione di piazza Matteotti resta chiusa e il capolinea viene temporaneamente trasferito in via Cesare Battisti, con conseguenti cambiamenti nei percorsi e nell’organizzazione delle linee. Il servizio si svolge comunque con assetto festivo, ma con adattamenti logistici pensati per gestire eventi e celebrazioni. Le modifiche possono incidere su fermate e itinerari abituali, rendendo necessario verificare in anticipo le soluzioni di viaggio disponibili.
La situazione a Venezia
A Venezia il sistema di trasporto gestito da AVM/Actv adotta una programmazione festiva in occasione di questa giornata. I servizi automobilistici e di navigazione, inclusi quelli per Lido e Pellestrina, seguono infatti gli orari tipici delle giornate festive, mentre il People Mover è attivo con prima corsa alle 8:10 e ultima alle 21:50. Non sono escluse variazioni ulteriori legate all’afflusso turistico o agli eventi, con possibili adeguamenti operativi durante la giornata.
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