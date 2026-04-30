A Roma la mobilità è condizionata dal tradizionale Concertone in piazza San Giovanni. Dalle prime ore di venerdì 1°maggio sarà vietato il transito in piazza di Porta San Giovanni, piazza San Giovanni in Laterano tra l’obelisco e piazza di Porta San Giovanni, in via Emanuele Filiberto tra via Fontana e piazza di Porta San Giovanni, in viale Carlo Felice tra via Sclopis e piazza di Porta San Giovanni, in via Ludovico di Savoia e via Biancamano tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto. Prevista la temporanea sospensione delle postazioni taxi presenti nella piazza e nelle strade interessate dai divieti di sosta e transito. Con lo stop della circolazione nell’area del concertone, anche le linee del trasporto pubblico di zona saranno deviate. In particolare, per tutta la giornata di venerdì, sono previste modifiche ai percorsi dei collegamenti 3, 16, 51, 81, 85, 87, 360, 590 e 792. Nella notte tra venerdì e sabato, a spostarsi saranno i collegamenti nMA, n3d, n3s e nMC. Modifiche anche per le linee 218 e 665. Per quanto riguarda la linea 218 il capolinea di piazza Porta San Giovanni verrà temporaneamente soppresso e la linea verrà esercitata in modalità circolare con capolinea unico in via Ardeatina (Padre Formato); mentre la linea 665 proveniente da via Nocera Umbra, da via Faleria, percorrerà via Appia Nuova, piazza dei Re di Roma ed effettuerà la fermata di capolinea in via Gallia presso l’impianto numero 75586.