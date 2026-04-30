Primo maggio 2026, ecco quali supermercati restano aperti nella Festa dei lavoratoriEconomia
Introduzione
Venerdì 1 maggio si celebra la Festa dei lavoratori e in Italia è un giorno rosso sul calendario, cioè una festività nazionale. Sono chiuse le scuole, gli uffici pubblici, molte aziende. Per quanto riguarda i supermercati, invece, alcuni prevedono aperture straordinarie: ecco quelli che sono aperti e gli orari che seguono
Quello che devi sapere
I supermercati
Diverse persone, alle prese con la spesa dell’ultimo minuto, si domandano se i supermercati siano aperti venerdì 1 maggio, giorno della Festa dei lavoratori. Non c’è, però, una risposta univoca: alcune catene hanno dato indicazioni precise, altre hanno lasciato la decisione ai punti vendita. Alcuni negozi, quindi, risultano aperti e altri invece chiudono. La maggior parte degli store, anche in caso di apertura straordinaria, prevede orari ridotti rispetto a un venerdì qualunque. Inoltre, alcuni supermercati potrebbero essere aperti soprattutto nei centri più grandi, mentre nei comuni più piccoli è possibile che i punti vendita si concedano la chiusura festiva.
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Meglio controllare
Di seguito, ecco i dettagli - catena per catena e in ordine alfabetico - su aperture e possibili orari ridotti. Con un suggerimento: per essere sicuri di non arrivare davanti al supermercato e trovarlo chiuso, è sempre meglio controllare prima i dettagli del punto vendita che ci interessa. Per le catene della grande distribuzione si può fare online, consultando i loro siti, mentre in altri casi si può provare a telefonare direttamente al punto vendita.
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Aldi
Partiamo da Aldi. La catena ha deciso che venerdì 1 maggio 2026 tutti i punti vendita seguiranno l’orario domenicale. Per verificare l’orario domenicale del proprio negozio di riferimento, meglio controllare sul sito.
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Bennet
I supermercati Bennet hanno optato per l’apertura straordinaria: venerdì Primo maggio, quindi, dovrebbero essere aperti e seguire il solito orario infrasettimanale, che nella maggior parte dei casi è dalle 8 alle 20 o alle 20.30. Per essere certi di trovare il proprio punto vendita di riferimento aperto, meglio controllare qui.
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Carrefour
I punti vendita Carrefour possono decide in autonomia se rimanere aperti l’1 maggio o se chiudere. In linea generale, molti negozi risultano aperti anche se spesso con orario ridotto. Il suggerimento è quello di controllare il sito della catena per avere informazioni sul proprio supermercato oppure di chiamare il punto vendita per avere informazioni precise su eventuali chiusure o orari ridotti.
Conad
Il Primo maggio diversi punti vendita Conad restano aperti con orari speciali. “Conad ha previsto un piano di aperture straordinarie in numerose regioni italiane per non farti trovare impreparato e garantirti tutto il necessario per i tuoi festeggiamenti”, ha spiegato l’azienda. E ancora: “Molti dei nostri punti vendita resteranno aperti con orari flessibili per accoglierti anche durante questa giornata di festa”. Poi il suggerimento: “Consulta il nostro store locator ufficiale per pianificare i tuoi acquisti. Ti ricordiamo che gli orari possono subire variazioni (apertura mezza giornata o giornata intera), pertanto ti consigliamo di controllare sempre il dettaglio specifico per ogni negozio sul sito o sull'App Conad”.
Coop
Per quanto riguarda Coop, la decisione generale per venerdì 1 maggio è quella di restare “chiusi per scelta”. Per controllare il negozio a cui si è interessati, meglio verificare l’eventuale sul sito.
Crai
I punti vendita Crai non seguono una linea comune e la decisione di aprire, avere orario ridotto o chiudere è affidata al singolo negozio. Meglio controllare il proprio punto vendita qui.
Esselunga
I punti vendita Esselunga, venerdì 1 maggio 2026, rimangono chiusi. In generale, sempre meglio verificare sul sito.
Eurospin
Molti punti vendita Eurospin risultano aperti l’1 maggio: alcuni seguono orario ridotto e l’operatività è garantita soprattutto di mattina. Alcune sedi, invece, hanno deciso di chiudere. Qui si possono verificare le aperture dei singoli negozi e gli orari.
Famila
I punti vendita Famila saranno quasi tutti aperti venerdì 1 maggio, ma molti seguiranno un orario ridotto. Meglio, come sempre, verificare sul sito.
Il Gigante
I punti vendita de Il Gigante saranno quasi tutti aperti per la Festa dei lavoratori, anche se alcuni con orario ridotto. Le aperture festive dei vari punti vendita sono elencate, con i rispettivi orari, su una pagina dedicata del sito.
Iper, La grande i
La maggior parte dei negozi di Iper, La grande i risultano aperti venerdì 1 maggio, ma con orario spesso ridotto. Qui i dettagli.
Iperal
I supermercati Iperal, venerdì Primo maggio, dovrebbero rimanere aperti. Sul sito sono segnalati gli orari: alcuni punti vendita, infatti, rimangono aperti tutto il giorno, anche se in alcuni casi con orario ridotto, mentre altri sono operativi solo al mattino. Meglio verificare qui.
Lidl
I supermercati Lidl risultano aperti venerdì 1 maggio, in alcuni casi con orario ridotto. Sul sito sono segnalati gli orari e le eventuali chiusure dei vari punti vendita.
Md
La maggior parte dei punti vendita Md prevede l’apertura per venerdì 1 maggio: quasi tutti i negozi, quindi, saranno aperti ma molti seguiranno un orario diverso dal solito. Qui si possono verificare i dettagli.
Pam
La maggior parte dei supermercati Pam sono aperti l’1 maggio, ma spesso seguono un orario ridotto o comunque diverso dal solito. Per scoprire cosa fa il punto vendita che c’interessa, meglio controllare qui.
Penny Market
I negozi Penny Market, venerdì 1 maggio, sono quasi tutti aperti ma con orari diversi dal solito. Qui ci sono tutte le informazioni, con orari ed eventuali chiusure.
Tigros
I punti vendita Tigros, per l’1 maggio, seguono strade diverse: alcuni sono aperti dalle 8.30 alle 20, altri solo mezza giornata, pochi rimangono chiusi. Qui l’elenco con i dettagli.
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