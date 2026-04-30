Introduzione

Venerdì 1 maggio si celebra la Festa dei lavoratori e in Italia è un giorno rosso sul calendario, cioè una festività nazionale. Sono chiuse le scuole, gli uffici pubblici, molte aziende. Per quanto riguarda i supermercati, invece, alcuni prevedono aperture straordinarie: ecco quelli che sono aperti e gli orari che seguono