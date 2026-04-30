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Primo maggio 2026, ecco quali supermercati restano aperti nella Festa dei lavoratori

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

Venerdì 1 maggio si celebra la Festa dei lavoratori e in Italia è un giorno rosso sul calendario, cioè una festività nazionale. Sono chiuse le scuole, gli uffici pubblici, molte aziende. Per quanto riguarda i supermercati, invece, alcuni prevedono aperture straordinarie: ecco quelli che sono aperti e gli orari che seguono

Quello che devi sapere

I supermercati

Diverse persone, alle prese con la spesa dell’ultimo minuto, si domandano se i supermercati siano aperti venerdì 1 maggio, giorno della Festa dei lavoratori. Non c’è, però, una risposta univoca: alcune catene hanno dato indicazioni precise, altre hanno lasciato la decisione ai punti vendita. Alcuni negozi, quindi, risultano aperti e altri invece chiudono. La maggior parte degli store, anche in caso di apertura straordinaria, prevede orari ridotti rispetto a un venerdì qualunque. Inoltre, alcuni supermercati potrebbero essere aperti soprattutto nei centri più grandi, mentre nei comuni più piccoli è possibile che i punti vendita si concedano la chiusura festiva.

 

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Meglio controllare

Di seguito, ecco i dettagli - catena per catena e in ordine alfabetico - su aperture e possibili orari ridotti. Con un suggerimento: per essere sicuri di non arrivare davanti al supermercato e trovarlo chiuso, è sempre meglio controllare prima i dettagli del punto vendita che ci interessa. Per le catene della grande distribuzione si può fare online, consultando i loro siti, mentre in altri casi si può provare a telefonare direttamente al punto vendita.

 

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Aldi

Partiamo da Aldi. La catena ha deciso che venerdì 1 maggio 2026 tutti i punti vendita seguiranno l’orario domenicale. Per verificare l’orario domenicale del proprio negozio di riferimento, meglio controllare sul sito.

 

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Bennet

I supermercati Bennet hanno optato per l’apertura straordinaria: venerdì Primo maggio, quindi, dovrebbero essere aperti e seguire il solito orario infrasettimanale, che nella maggior parte dei casi è dalle 8 alle 20 o alle 20.30. Per essere certi di trovare il proprio punto vendita di riferimento aperto, meglio controllare qui.

 

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Carrefour

I punti vendita Carrefour possono decide in autonomia se rimanere aperti l’1 maggio o se chiudere. In linea generale, molti negozi risultano aperti anche se spesso con orario ridotto. Il suggerimento è quello di controllare il sito della catena per avere informazioni sul proprio supermercato oppure di chiamare il punto vendita per avere informazioni precise su eventuali chiusure o orari ridotti.

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Conad

Il Primo maggio diversi punti vendita Conad restano aperti con orari speciali. “Conad ha previsto un piano di aperture straordinarie in numerose regioni italiane per non farti trovare impreparato e garantirti tutto il necessario per i tuoi festeggiamenti”, ha spiegato l’azienda. E ancora: “Molti dei nostri punti vendita resteranno aperti con orari flessibili per accoglierti anche durante questa giornata di festa”. Poi il suggerimento: “Consulta il nostro store locator ufficiale per pianificare i tuoi acquisti. Ti ricordiamo che gli orari possono subire variazioni (apertura mezza giornata o giornata intera), pertanto ti consigliamo di controllare sempre il dettaglio specifico per ogni negozio sul sito o sull'App Conad”.

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Coop

Per quanto riguarda Coop, la decisione generale per venerdì 1 maggio è quella di restare “chiusi per scelta”. Per controllare il negozio a cui si è interessati, meglio verificare l’eventuale sul sito.

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Crai

I punti vendita Crai non seguono una linea comune e la decisione di aprire, avere orario ridotto o chiudere è affidata al singolo negozio. Meglio controllare il proprio punto vendita qui.

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Esselunga

I punti vendita Esselunga, venerdì 1 maggio 2026, rimangono chiusi. In generale, sempre meglio verificare sul sito.

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Eurospin

Molti punti vendita Eurospin risultano aperti l’1 maggio: alcuni seguono orario ridotto e l’operatività è garantita soprattutto di mattina. Alcune sedi, invece, hanno deciso di chiudere. Qui si possono verificare le aperture dei singoli negozi e gli orari.

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Famila

I punti vendita Famila saranno quasi tutti aperti venerdì 1 maggio, ma molti seguiranno un orario ridotto. Meglio, come sempre, verificare sul sito.

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Il Gigante

I punti vendita de Il Gigante saranno quasi tutti aperti per la Festa dei lavoratori, anche se alcuni con orario ridotto. Le aperture festive dei vari punti vendita sono elencate, con i rispettivi orari, su una pagina dedicata del sito.

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Iper, La grande i

La maggior parte dei negozi di Iper, La grande i risultano aperti venerdì 1 maggio, ma con orario spesso ridotto. Qui i dettagli.

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Iperal

I supermercati Iperal, venerdì Primo maggio, dovrebbero rimanere aperti. Sul sito sono segnalati gli orari: alcuni punti vendita, infatti, rimangono aperti tutto il giorno, anche se in alcuni casi con orario ridotto, mentre altri sono operativi solo al mattino. Meglio verificare qui.

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Lidl

I supermercati Lidl risultano aperti venerdì 1 maggio, in alcuni casi con orario ridotto. Sul sito sono segnalati gli orari e le eventuali chiusure dei vari punti vendita.

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Md

La maggior parte dei punti vendita Md prevede l’apertura per venerdì 1 maggio: quasi tutti i negozi, quindi, saranno aperti ma molti seguiranno un orario diverso dal solito. Qui si possono verificare i dettagli.

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Pam

La maggior parte dei supermercati Pam sono aperti l’1 maggio, ma spesso seguono un orario ridotto o comunque diverso dal solito. Per scoprire cosa fa il punto vendita che c’interessa, meglio controllare qui.

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Penny Market

I negozi Penny Market, venerdì 1 maggio, sono quasi tutti aperti ma con orari diversi dal solito. Qui ci sono tutte le informazioni, con orari ed eventuali chiusure.

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Tigros

I punti vendita Tigros, per l’1 maggio, seguono strade diverse: alcuni sono aperti dalle 8.30 alle 20, altri solo mezza giornata, pochi rimangono chiusi. Qui l’elenco con i dettagli.

 

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