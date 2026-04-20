Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora

Introduzione
Il Concerto del Primo Maggio a Roma è uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione. L’evento, in programma venerdì 1° maggio 2026 nella splendida cornice offerta da Piazza San Giovanni, avrà inizio alle ore 15.00. Tra gli artisti annunciati i Litfiba, Riccardo Cocciante, Irama, Ermal Meta, Sayf e Angelica Bove. Direzione artistica guidata da Massimo Bonelli
Quello che devi sapere
Primo Maggio Roma, il Concerto
Il Concerto del Primo Maggio a Roma è uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione. Previste decine di migliaia di spettatori. Nel corso degli anni l’evento ha ospitato numerosi volti del mondo della musica e dello spettacolo.
Quando si svolge
La manifestazione musicale si svolgerà venerdì 1° maggio 2026. In questi giorni la produzione dell'atteso evento sta svelando i primi dettagli.
A che ora inizia
Stando a quanto comunicato sul sito ufficiale dell’evento, il concerto avrà inizio alle ore 15.00.
Dove si svolge
Il concerto del Primo Maggio avrà luogo nella splendida cornice offerta da Piazza San Giovanni. Attese decine di migliaia di spettatori.
Chi conduce
Al momento l’organizzazione dell’evento non ha svelato i nomi dei conduttori dell’edizione 2026. Nel corso degli anni numerosi volti dello spettacolo e della musica si sono alternati alla guida della manifestazione: da Ambra Angiolini e Lodovico Guenzi a Noemi, Ermal Meta e Big Mama.
I cantanti in scaletta: i Litfiba
Annunciati i Litfiba. In attesa della partenza del tour che celebrerà i quarant’anni dell’album 17 Re, Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo saliranno sul palco di Piazza San Giovanni. Venduti oltre 50.000 biglietti per le venti date della tournée in programma tra giugno e agosto.
I cantanti in scaletta: Riccardo Cocciante
Presente Riccado Cocciante. Nel marzo di quest’anno il maestro e compositore ha pubblicato l’album Ho vent'anni con te.
I cantanti in scaletta: Angelica Bove
Il palco del Primo Maggio Roma potrà contare anche sulla presenza di Angelica Bove. A febbraio la cantautrice ha presentato il brano Mattone nelle Nuove Proposte della 76esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista ha conquistato il Premio della Critica Mia Martini.
I cantanti in scaletta: La Niña
Reduce dalla vittoria della Targa Tenco per il Migliore album in dialetto grazie a Furèsta, La Niña sarà tra i protagonisti dell’edizione 2026 del Primo Maggio Roma. All’interno del disco anche i singoli Guapparìa e Figlia d' 'a tempesta.
I cantanti in scaletta: Emma Nolde
Il palco del concerto vedrà presente anche Emma Nolde. Nel novembre del 2024 la cantautrice ha pubblicato il suo terzo album Nuovospaziotempo.
I cantanti in scaletta: Sayf
Presente Sayf. Il rapper è reduce dal secondo posto con il brano Tu mi piaci tanto alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Venerdì 8 maggio l'artista pubblicherà il suo primo album Santissimo.
I cantanti in scaletta: Ditonellapiaga
Il 10 aprile Ditonellapiaga ha pubblicato il suo nuovo album Miss Italia contenente anche il singolo Hollywood.
I cantanti in scaletta: Geolier
Spazio alla musica di Geolier. Nel gennaio di quest’anno il rapper ha pubblicato il nuovo album Tutto è possibile.
I cantanti in scaletta: Eddie Brock
Eddie Brock ha debuttato in gara con il brano Avvolti all'edizione 2026 del Festival di Sanremo.
I cantanti in scaletta: Delia
Il palco del concerto ospiterà anche Delia, fresca della collaborazione Al mio paese con Serena Brancale e Levante.
I cantanti in scaletta: Birthh
Annunciata Birthh. Venerdì 24 aprile l'artista pubblicherà Senza fiato, il suo primo album in italiano.
I cantanti in scaletta: Frah Quintale
Sul palco anche Frah Quintale. Il cantautore è attualmente impegnato con la sua tournèe nei palazzetti.
I cantanti in scaletta: Ermal Meta
A febbraio il cantautore ha presentato il brano Stella stellina in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Parallelamente, Ermal Meta ha pubblicato il nuovo album Funzioni vitali.
I cantanti in scaletta: Irama
Nell’ottobre del 2025 Irama ha pubblicato il suo ultimo lavoro Antologia della vita e della morte, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia.
I cantanti in scaletta: Primogenito
Il palco del Primo Maggio Roma vedrà presente anche Primogenito. Il lungo appuntamento musicale avrà inizio alle ore 15.00.
I cantanti in scaletta: i Ministri
Nel settembre dello scorso anno il gruppo ha pubblicato il suo ultimo album Aurora popolare, arrivato a circa tre anni di distanza dal precedente lavoro Giuramenti.
I cantanti in scaletta: Lea Gavino
La cantante e attrice ha presentato il brano Amico lontano all’edizione 2025 di Sanremo Giovani.
I cantanti in scaletta: Okgiorgio
A maggio Okgiorgio sarà impegnato in un tour europeo. Concerti in programma a Londra, Amsterdam e Parigi.
I cantanti in scaletta: Roshelle
La pagina Instagram del Primo Maggio Roma ha annunciato la presenza di Roshelle. L’artista ha appena lanciato il suo primo album Mangiami pure.
I cantanti in scaletta: Maria Antonietta & Colombre
Reduce dalla partecipazione all’edizione 2026 del Festival di Sanremo, il duo calcherà anche il palco del concerto romano.
I cantanti in scaletta: Mobrici
A gennaio il cantautore ha pubblicato il suo nuovo album Supernova raccontando sul profilo Instagram: “È stato un viaggio bellissimo, complicato, stupefacente”.
I cantanti in scaletta: Dolcenera
A pochi giorni dall’uscita del suo ultimo singolo My Love, Dolcenera salirà sul palco del Primo Maggio Roma.
I cantanti in scaletta: Casadilego
L’appuntamento musicale, in programma venerdì 1° maggio nella cornice offerta da Piazza San Giovanni, vedrà presente anche Casadilego.
I cantanti in scaletta: Santamarea
Sul palco anche i Santamarea. Nel gennaio di quest’anno il gruppo ha pubblicato l’album Anime Storte.
I cantanti in scaletta: Chiello
Presente Chiello. A marzo l’artista ha lanciato l’album Agonia contenente anche la canzone Ti penso sempre presentata in gara al Festival di Sanremo 2026.
I cantanti in scaletta: Sissi
Annunciata anche la presenza di Sissi. L’artista ha appena pubblicato il suo nuovo singolo Amore mio.
1MNEXT2026, il contest del concerto del Primo Maggio Roma
1MNEXT2026 è il contest dedicato agli artisti emergenti, ideato e prodotto da iCompany, organizzatrice dell’evento promosso da CGIL, CISL e UIL. I tre artisti vincitori avranno la possibilità di esibirsi in Piazza San Giovanni in Laterano durante il Concertone 2026.
1MNEXT2026, i finalisti
Dodici artisti hanno conquistato la finale del contest 1MNEXT. Vincitrici: Bambina, Cainero e Cristina Verardo. Questi i finalisti:
- Bambina
- Biancamare
- Cainero
- Cristiana Verardo
- Daiana Lou
- Giovami
- Ilaria Kappler
- Giovedì
- Macadamia
- Montegro
- Tufo
- Vaeva
Il tema del 2026
Come rilanciato da Adnkronos, ‘Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale’ è il tema dell’edizione 2026 del Primo Maggio Roma.
La direzione artistica
Come riportato dai RaiNews, Massimo Bonelli guida la direzione artistica.
Dove vederlo
Come riportato sul sito di RaiNews, il concerto sarà trasmesso su Rai 3 e Rai Radio 2 e in onda su RaiPlay e RaiItalia.