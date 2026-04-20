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Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora

Musica

Matteo Rossini

©Getty

Introduzione

Il Concerto del Primo Maggio a Roma è uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione. L’evento, in programma venerdì 1° maggio 2026 nella splendida cornice offerta da Piazza San Giovanni, avrà inizio alle ore 15.00. Tra gli artisti annunciati i Litfiba, Riccardo Cocciante, Irama, Ermal Meta, Sayf e Angelica Bove. Direzione artistica guidata da Massimo Bonelli

Quello che devi sapere

Primo Maggio Roma, il Concerto

Il Concerto del Primo Maggio a Roma è uno degli appuntamenti musicali più attesi della stagione. Previste decine di migliaia di spettatori. Nel corso degli anni l’evento ha ospitato numerosi volti del mondo della musica e dello spettacolo.

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Quando si svolge

La manifestazione musicale si svolgerà venerdì 1° maggio 2026. In questi giorni la produzione dell'atteso evento sta svelando i primi dettagli.

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A che ora inizia

Stando a quanto comunicato sul sito ufficiale dell’evento, il concerto avrà inizio alle ore 15.00.

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Dove si svolge

Il concerto del Primo Maggio avrà luogo nella splendida cornice offerta da Piazza San Giovanni. Attese decine di migliaia di spettatori.

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Chi conduce

Al momento l’organizzazione dell’evento non ha svelato i nomi dei conduttori dell’edizione 2026. Nel corso degli anni numerosi volti dello spettacolo e della musica si sono alternati alla guida della manifestazione: da Ambra Angiolini e Lodovico Guenzi a Noemi, Ermal Meta e Big Mama.

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I cantanti in scaletta: i Litfiba

Annunciati i Litfiba. In attesa della partenza del tour che celebrerà i quarant’anni dell’album 17 Re, Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo saliranno sul palco di Piazza San Giovanni. Venduti oltre 50.000 biglietti per le venti date della tournée in programma tra giugno e agosto.

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I cantanti in scaletta: Riccardo Cocciante

Presente Riccado Cocciante. Nel marzo di quest’anno il maestro e compositore ha pubblicato l’album Ho vent'anni con te.

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I cantanti in scaletta: Angelica Bove

Il palco del Primo Maggio Roma potrà contare anche sulla presenza di Angelica Bove. A febbraio la cantautrice ha presentato il brano Mattone nelle Nuove Proposte della 76esima edizione del Festival di Sanremo. L’artista ha conquistato il Premio della Critica Mia Martini.

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I cantanti in scaletta: La Niña

Reduce dalla vittoria della Targa Tenco per il Migliore album in dialetto grazie a Furèsta, La Niña sarà tra i protagonisti dell’edizione 2026 del Primo Maggio Roma. All’interno del disco anche i singoli Guapparìa e Figlia d' 'a tempesta.

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I cantanti in scaletta: Emma Nolde

Il palco del concerto vedrà presente anche Emma Nolde. Nel novembre del 2024 la cantautrice ha pubblicato il suo terzo album Nuovospaziotempo.

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I cantanti in scaletta: Sayf

Presente Sayf. Il rapper è reduce dal secondo posto con il brano Tu mi piaci tanto alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Venerdì 8 maggio l'artista pubblicherà il suo primo album Santissimo.

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I cantanti in scaletta: Ditonellapiaga

Il 10 aprile Ditonellapiaga ha pubblicato il suo nuovo album Miss Italia contenente anche il singolo Hollywood.

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I cantanti in scaletta: Geolier

Spazio alla musica di Geolier. Nel gennaio di quest’anno il rapper ha pubblicato il nuovo album Tutto è possibile.

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I cantanti in scaletta: Eddie Brock

Eddie Brock ha debuttato in gara con il brano Avvolti all'edizione 2026 del Festival di Sanremo.

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I cantanti in scaletta: Delia

Il palco del concerto ospiterà anche Delia, fresca della collaborazione Al mio paese con Serena Brancale e Levante.

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I cantanti in scaletta: Birthh

Annunciata Birthh. Venerdì 24 aprile l'artista pubblicherà Senza fiato, il suo primo album in italiano.

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I cantanti in scaletta: Frah Quintale

Sul palco anche Frah Quintale. Il cantautore è attualmente impegnato con la sua tournèe nei palazzetti.

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I cantanti in scaletta: Ermal Meta

A febbraio il cantautore ha presentato il brano Stella stellina in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Parallelamente, Ermal Meta ha pubblicato il nuovo album Funzioni vitali.

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I cantanti in scaletta: Irama

Nell’ottobre del 2025 Irama ha pubblicato il suo ultimo lavoro Antologia della vita e della morte, arrivato al primo posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia.

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I cantanti in scaletta: Primogenito

Il palco del Primo Maggio Roma vedrà presente anche Primogenito. Il lungo appuntamento musicale avrà inizio alle ore 15.00.

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I cantanti in scaletta: i Ministri

Nel settembre dello scorso anno il gruppo ha pubblicato il suo ultimo album Aurora popolare, arrivato a circa tre anni di distanza dal precedente lavoro Giuramenti.

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I cantanti in scaletta: Lea Gavino

La cantante e attrice ha presentato il brano Amico lontano all’edizione 2025 di Sanremo Giovani.

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I cantanti in scaletta: Okgiorgio

A maggio Okgiorgio sarà impegnato in un tour europeo. Concerti in programma a Londra, Amsterdam e Parigi.

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I cantanti in scaletta: Roshelle

La pagina Instagram del Primo Maggio Roma ha annunciato la presenza di Roshelle. L’artista ha appena lanciato il suo primo album Mangiami pure.

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I cantanti in scaletta: Maria Antonietta & Colombre

Reduce dalla partecipazione all’edizione 2026 del Festival di Sanremo, il duo calcherà anche il palco del concerto romano.

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I cantanti in scaletta: Mobrici

A gennaio il cantautore ha pubblicato il suo nuovo album Supernova raccontando sul profilo Instagram: “È stato un viaggio bellissimo, complicato, stupefacente”.

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I cantanti in scaletta: Dolcenera

A pochi giorni dall’uscita del suo ultimo singolo My Love, Dolcenera salirà sul palco del Primo Maggio Roma.

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I cantanti in scaletta: Casadilego

L’appuntamento musicale, in programma venerdì 1° maggio nella cornice offerta da Piazza San Giovanni, vedrà presente anche Casadilego.

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I cantanti in scaletta: Santamarea

Sul palco anche i Santamarea. Nel gennaio di quest’anno il gruppo ha pubblicato l’album Anime Storte.

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I cantanti in scaletta: Chiello

Presente Chiello. A marzo l’artista ha lanciato l’album Agonia contenente anche la canzone Ti penso sempre presentata in gara al Festival di Sanremo 2026.

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I cantanti in scaletta: Sissi

Annunciata anche la presenza di Sissi. L’artista ha appena pubblicato il suo nuovo singolo Amore mio.

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1MNEXT2026, il contest del concerto del Primo Maggio Roma

1MNEXT2026 è il contest dedicato agli artisti emergenti, ideato e prodotto da iCompany, organizzatrice dell’evento promosso da CGIL, CISL e UIL. I tre artisti vincitori avranno la possibilità di esibirsi in Piazza San Giovanni in Laterano durante il Concertone 2026.

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1MNEXT2026, i finalisti

Dodici artisti hanno conquistato la finale del contest 1MNEXT. Vincitrici: Bambina, Cainero e Cristina Verardo. Questi i finalisti:

  • Bambina
  • Biancamare
  • Cainero
  • Cristiana Verardo
  • Daiana Lou
  • Giovami
  • Ilaria Kappler
  • Giovedì
  • Macadamia
  • Montegro
  • Tufo
  • Vaeva

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Il tema del 2026

Come rilanciato da Adnkronos, ‘Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale’ è il tema dell’edizione 2026 del Primo Maggio Roma.

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La direzione artistica

Come riportato dai RaiNewsMassimo Bonelli guida la direzione artistica.

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Dove vederlo

Come riportato sul sito di RaiNews, il concerto sarà trasmesso su Rai 3 e Rai Radio 2 e in onda su RaiPlay e RaiItalia.

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