A scandire le principali novità è la premier Giorgia Meloni Il decreto altro non è che un "ulteriore tassello" di una strategia messa in campo da inizio legislatura, rivendica la presidente del Consiglio, che ha portato a "1,2 milioni di occupati in più e oltre 550mila precari in meno". Più "lavoro stabile e meno precarietà", sintetizza citando i numeri dell'Istat, che certificano che "oggi più di ieri l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro", rivendica la premier, sottolineando che approvare misure sul lavoro è "il modo migliore per ringraziare gli italiani" e "celebrare" la Festa dei lavoratori. Ecco quindi il nuovo salario "giusto" - al posto del salario minimo che è, dicono da FdI, un "logoro vessillo della sinistra" - legato alla contrattazione collettiva nazionale, che aprirà la porta agli incentivi. Niente fondi pubblici invece, scandisce Meloni, a "chi sottoscrive contratti pirata e sottopaga i lavoratori".

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