Anche quest'anno concerti e cortei animano tutto il Paese per la ricorrenza. Da Roma a Milano, ecco gli appuntamenti principali ascolta articolo

L’Italia si prepara a festeggiare il 1°maggio. Anche quest’anno per la Festa del Lavoro in tutto il Paese sono stati organizzati concerti, eventi, cortei e manifestazioni. Da Roma a Milano, ecco gli appuntamenti principali.

Il concertone del 1° maggio a Roma Come tutti gli anni, a Roma si tiene il concertone del 1° maggio. L’inizio è previsto alle 15, in Piazza San Giovanni, davanti alla Basilica. Moltissimi gli artisti in scaletta, tra mostri sacri della musica italiana e leve emergenti. Confermati Angelica Bove, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Eddie Brock, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Litfiba, Maria Antonietta e Colombre, Mobrici, Okgiorgio, Primogenito, Riccardo Cocciante, Roshelle, Santamarea, Sayf e Sissi. Il tema per il 2026 è il lavoro nell’epoca delle trasformazioni tecnologiche. Vedi anche Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora

Il corteo a Milano CGIL Milano, CISL Milano Metropoli e UIL Lombardia hanno organizzato la tradizionale manifestazione per le strade del centro del capoluogo lombardo, all’insegna del tema “Lavoro Dignitoso”, chiedendo una contrattazione più forte, nuove tutele e nuovi diritti “per un’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. Il corteo parte di mattina: si inizia alle 9:30 in corso Venezia (angolo via Palestro) e si arriva alle 11:00 in Piazza della Scala. Il corteo a Torino Anche Torino scende in piazza con un corteo sindacale (CGIL, CISL, UIL). Il ritrovo è alle 9:00 in corso Cairoli, angolo con corso Vittorio Emanuele II. Il comizio a Marghera (Venezia) Alle ore 10 in piazza del Mercato a Marghera, Venezia, cominciano i comizi dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil: Maurizio Landini, Daniela Fumarola e PierPaolo Bombardieri. Al centro della manifestazione il tema del “lavoro dignitoso”. Leggi anche Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, i cantanti in scaletta

Il concerto del 1° maggio a Bologna A Bologna torna anche quest’anno, in Piazza Maggiore, il grande concerto gratuito, con l’organizzazione di CGIL Bologna e CISL Area Metropolitana Bolognese, insieme ad Arci Bologna. Si inizia alle 16 e si va avanti 8 ore, fino alle 24. Grande attesa per Nada. Leggi anche Maxi Ponte di Primavera: 95 milioni di veicoli sulle strade italiane

Il concerto a Taranto Al Parco Archeologico delle Mura Greche di Taranto torna il concerto Uno Maggio Libero e Pensante, con la direzione artistica di Michele Riondino, Diodato, Roy Paci e Valentina Petrini. Sul palco, tra gli artisti annunciati, anche i Subsonica, Brunori Sas, Margherita Vicario, Gemitaiz, Marco Castello e Giorgio Poi. Ospite anche Francesca Albanese. Il corteo a Napoli A Napoli, nel quartiere di Bagnoli, gli attivisti di Villa Medusa hanno organizzato un corteo in partenza alle ore 10 da piazzale Tecchio, che finirà in piazza Mare e, dalle 14, lascerà spazio a un pranzo popolare, musica e varie attività e culturali. Il Primo Maggio Barese A Bari si celebra una nuova edizione del Primo Baggio Barese, che per la prima volta durerà tre giorni, organizzata al Parco 2 Giugno. Si inizia alle ore 10 del 1° maggio e si prosegue fino al tardo pomeriggio del 3 maggio tra musica e attività come lezioni di yoga e pilates e confronti su temi sociali. Vedi anche Uno Maggio Taranto Libero e Pensante, i cantanti in scaletta