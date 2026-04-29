Concerto del Primo Maggio a Taranto, i cantanti in scaletta

Tra i direttori artistici troviamo Michele Riondino. L’attore è un volto noto del piccolo e del grande schermo. Nel 2023 Riondino ha debuttato alla regia con Palazzina Laf, vincitore di tre statuette ai David di Donatello: Miglior attore protagonista, Miglior attore non protagonista e Migliore canzone originale.