BigMama, Arisa e Pierpaolo Spollon condurranno il Concerto del Primo Maggio (LA SCHEDA) dal palco di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. L’evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, sarà dedicato al tema "Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale". Direzione artistica di Massimo Bonelli. Attesi grandi nomi della musica italiana. Spazio a 1Mnext, il contest dedicato ai progetti emergenti.

Il Parco Archeologico delle Mura Greche ospiterà Uno Maggio Taranto Libero e Pensante (LA SCHEDA), l’appuntamento guidato dalla direzione artistica di Michele Riondino, Diodato, Roy Paci e Valentina Petrini. Annunciati numerosi protagonisti della scena discografica e non solo.