Concerto del Primo Maggio: scaletta, cantanti e ultime news da Roma e Taranto. DIRETTA
A Roma BigMama, Arisa e Pierpaolo Spollon saranno alla guida del Concerto del Primo Maggio dal palco di Piazza San Giovanni in Laterano. Attesi tantissimi artisti, tra i quali i Pinguini Tattici Nucleari, Irama, Madame, Levante, Rocco Hunt e Fulminacci. A Taranto appuntamento con l’evento in programma al Parco Archeologico delle Mura Greche. Direzione artistica di Michele Riondino, Diodato, Roy Paci e Valentina Petrini. Tra gli ospiti i Subsonica, Brunori Sas e Margherita Vicario
in evidenza
BigMama, Arisa e Pierpaolo Spollon condurranno il Concerto del Primo Maggio (LA SCHEDA) dal palco di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. L’evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, sarà dedicato al tema "Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale". Direzione artistica di Massimo Bonelli. Attesi grandi nomi della musica italiana. Spazio a 1Mnext, il contest dedicato ai progetti emergenti.
Il Parco Archeologico delle Mura Greche ospiterà Uno Maggio Taranto Libero e Pensante (LA SCHEDA), l’appuntamento guidato dalla direzione artistica di Michele Riondino, Diodato, Roy Paci e Valentina Petrini. Annunciati numerosi protagonisti della scena discografica e non solo.
Dal 1990 a oggi, tutti i concerti del Primo Maggio a Roma. FOTO
L'appuntamento musicale, organizzato dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, torna per questa 36esima edizione in Piazza San Giovanni a Roma, dalle ore 15 in poi. Le sette note serviranno a celebrare il lavoro e rilanciare un messaggio di impegno sociale, in un’epoca di profonde trasformazioni occupazionali. Il tema di quest'anno è il lavoro dignitoso. Nella gallery, un riassunto delle scorse edizioni. SFOGLIA LA FOTOGALLERY
Arisa, chi è la cantante conduttrice del Concerto del Primo Maggio a Roma. FOTOSTORIA
Dopo aver fatto ritorno sul palco del Teatro Ariston con la canzone Magica Favola, Arisa sarà tra i conduttori dell’edizione 2026 del Concerto del Primo Maggio a Roma. La cantante sarà affiancata da Pierpaolo Spollon e BigMama. Nel corso degli anni Arisa ha emozionato il pubblico con i suoi grandi successi: da La notte a Controvento. SFOGLIA LA FOTOGALLERY
Concerto del Primo Maggio a Roma, annunciati i Pinguini Tattici Nucleari
Dopo aver annunciato il loro nuovo tour negli stadi per il 2027, i Pinguini Tattici Nucleari saliranno sul palco del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany. LEGGI L'ARTICOLO
Roma, le prove di BigMama e Arisa
BigMama, Arisa e Pierpaolo Spollon saranno i conduttori dell’appuntamento romano. Ieri, giovedì 30 aprile, le due cantanti hanno fatto le prove delle loro esibizioni in Piazza San Giovanni in Laterano.
Concerto del Primo Maggio a Taranto, i cantanti in scaletta
Direzione artistica firmata da Michele Riondino, Diodato, Roy Paci e Valentina Petrini. Sul palco numerosi protagonisti del mondo della musica, tra gli artisti annunciati troviamo i Subsonica, Brunori Sas, Margherita Vicario, Gemitaiz, Marco Castello e Giorgio Poi. Ospite anche Francesca Albanese. LEGGI LA SCHEDA
Concerto del Primo Maggio a Roma, tutto quello che c'è da sapere
L’evento, in programma nella splendida cornice offerta da Piazza San Giovanni, avrà inizio alle ore 15.00. Tra gli artisti annunciati i Litfiba, Riccardo Cocciante, Irama, Ermal Meta, Sayf, Angelica Bove, Emma, Francesca Michielin, Levante, Serena Brancale e Rocco Hunt. Direzione artistica guidata da Massimo Bonelli. LEGGI LA SCHEDA