Concerto del Primo Maggio, annunciati i Pinguini Tattici Nucleari

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Concerto del Primo Maggio a Roma, annunciati i Pinguini Tattici Nucleari

Musica
©IPA/Fotogramma

Dopo aver annunciato il loro nuovo tour negli stadi per il 2027, i Pinguini Tattici Nucleari saliranno sul palco del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany

I Pinguini Tattici Nucleari completano la lineup del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, dedicato quest'anno al tema "Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale". 

Dal 2019, anno della loro prima esibizione al Concertone, i Pinguini Tattici Nucleari hanno conquistato traguardi importanti dominando le classifiche e riempiendo gli stadi, ma mantenendo sempre intatta la loro capacità di descrivere la realtà quotidiana in modo diretto ed ironico. 86 Platini, 11 Ori e un nuovo tour negli stadi per il 2027 li rendono attualmente la band più importante del panorama italiano.

Gli altri artisti già annunciati

I Pinguini Tattici Nucleari vanno ad aggiungersi agli artisti già annunciati: Angelica Bove, Bambole di Pezza, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Eddie Brock, Emma, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Francesca Michielin, Fulminacci, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Litfiba, Madame, Maria Antonietta e Colombre, Mobrici, Okgiorgio, Primogenito, Riccardo Cocciante, Rocco Hunt, Roshelle, Santamarea, Sayf, Serena Brancale, Sissi. A loro si aggiungono le tre vincitrici del contest dedicato ai progetti emergenti 1Mnext: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo.  L'evento sarà come sempre a libero accesso e sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, Rainews.it e in onda su RaiPlay e Rai Italia. Rai Radio2, la radio ufficiale del Primo Maggio e di 1MNext, seguirà il Primo Maggio in diretta radiofonica dal pomeriggio a tarda notte con interviste a caldo agli artisti dal backstage di Piazza San Giovanni. Realizzerà inoltre contenuti extra per le pagine social del canale e trasmetterà anche in visual radio sul canale 202. 

Approfondimento

Pinguini Tattici Nucleari, annunciato il tour negli stadi nel 2027
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©Getty

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Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti sul palco. FOTO

Piazza San Giovanni ospiterà il celebre Concerto del Primo Maggio. Annunciati tantissimi protagonisti della scena musicale italiana, tra i quali Madame, Irama, Emma, Fulminacci, Ermal Meta, Sayf, Frah Quintale, Ditonellapiaga, Maria Antonietta & Colombre, Niccolò Fabi, Rocco Hunt, Francesca Michelin e i Pinguini Tattici Nucleari

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