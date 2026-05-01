Concerto del Primo Maggio a Roma: le pagelle dei momenti migliori

Introduzione

Il concertone accende piazza San Giovanni in Laterano. Il sole questa volta è presente e dunque la festa è completa. Circa 50 artisti sul palco per una lunga giornata che ha scelto come slogan "lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale. Cast variegato ma con poca presenza di gruppi impegnati. COMMENTI E VOTI IN AGGIORNAMENTO