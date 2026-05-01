Concerto del Primo Maggio a Roma: le pagelle dei momenti migliori

Introduzione
Il concertone accende piazza San Giovanni in Laterano. Il sole questa volta è presente e dunque la festa è completa. Circa 50 artisti sul palco per una lunga giornata che ha scelto come slogan "lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale. Cast variegato ma con poca presenza di gruppi impegnati. COMMENTI E VOTI IN AGGIORNAMENTO
Quello che devi sapere
LIL JOLIE - VOTO 7
L'artista campana porta in piazza San Giovanni un assaggio del suo album Per Averti, un loop relazionale tra politica, generazioni, cibo spazzatura e sentimenti. Ogni pezzo ha la sua grandezza
SVEGLIAGINEVRA - VOTO 7
Un titolo, quello del suo album, perfetto per questa giornata: La Fine della Guerra è un disco sincero e intimo, un viaggio che esplora il mistero dell’esperienza umana tra lotte interiori, amore, perdita e rinascita. E' la speranza di cui oggi ci dobbiamo nutrire
CRISTIANA VERARDO - VOTO 8
La mia preferita tra le finaliste del contest 1MNEXT. Ha storia, grinta e nel suo ultimo progetto L'Avversaria canta canzoni d'amore e di contraddizioni. Anche questo è un modo per fare politica. Brava.
PAOLO BELLI - VOTO 8
Sveglia la piazza Paolo con la sua super band, il suo Dr. Jazz e Mr Funk è una bella botta di energia, carica la folla, invita il popolo del primo maggio a ballare e così è. Unico.