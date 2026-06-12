Noi, trama e cast della serie tv remake di This Is Us

La storia prende comincia a Torino nel 1984. Pietro e Rebecca Peirò attendono con trepidazione la nascita dei loro tre gemelli, ma uno di loro non sopravvive al parto. Scossi dal dolore ma mossi da un profondo senso di generosità, i due decidono di adottare un bambino abbandonato davanti a una caserma dal padre, rimasto solo dopo la morte della madre durante il parto. È così che nasce la famiglia allargata al centro dell'intera serie. La narrazione segue le vicende dei Peirò nel corso di vari decenni, alternando piani temporali diversi: Pietro e Rebecca da un lato, e i tre figli Claudio, Caterina (detta Cate) e Daniele dall'altro. Come nell'originale americano, ogni episodio si muove liberamente tra passato e presente, rivelando gradualmente i dettagli di una storia familiare complessa, fatta di gioie, segreti e dolori. La serie è ambientata tra gli anni Ottanta, Novanta e Duemila e restituisce anche un ritratto del Paese attraverso le epoche.