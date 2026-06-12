Noi, trama e cast della serie tv remake di This Is Us

Introduzione
Con Lino Guanciale e Aurora Ruffino nei ruoli principali, torna in onda su Rai 2 venerdì 12 giugno la fiction che racconta la storia della famiglia Peirò attraverso diversi decenni, intrecciando passato e presente con una narrazione corale e densa di emozioni
Quello che devi sapere
Il ritorno in tv
Un adattamento atteso, discusso e carico di aspettative: quando Rai 1 ha annunciato di voler portare in Italia il format di This Is Us, uno dei family drama più amati degli ultimi anni negli Stati Uniti, l'interesse del pubblico era già alto. Il risultato si chiama Noi, sei puntate in prima serata con un cast di volti molto noti al pubblico televisivo italiano, che tornano in onda su Rai 2 venerdì 12 giugno.
Da NBC a Rai 1
Noi è il remake della serie televisiva statunitense This Is Us, creata da Dan Fogelman, andata in onda su NBC dal 2016 al 2022 per sei stagioni. La serie originale ha costruito nel corso degli anni una base di fan solidissima grazie a una struttura narrativa non lineare e a personaggi capaci di toccare corde profonde legate alla famiglia, all'identità e alla perdita. Proprio nella primavera del 2022, mentre in Italia andava in onda il remake, This Is Us giungeva al termine con la sua sesta e ultima stagione.
La trama
La storia prende comincia a Torino nel 1984. Pietro e Rebecca Peirò attendono con trepidazione la nascita dei loro tre gemelli, ma uno di loro non sopravvive al parto. Scossi dal dolore ma mossi da un profondo senso di generosità, i due decidono di adottare un bambino abbandonato davanti a una caserma dal padre, rimasto solo dopo la morte della madre durante il parto. È così che nasce la famiglia allargata al centro dell'intera serie. La narrazione segue le vicende dei Peirò nel corso di vari decenni, alternando piani temporali diversi: Pietro e Rebecca da un lato, e i tre figli Claudio, Caterina (detta Cate) e Daniele dall'altro. Come nell'originale americano, ogni episodio si muove liberamente tra passato e presente, rivelando gradualmente i dettagli di una storia familiare complessa, fatta di gioie, segreti e dolori. La serie è ambientata tra gli anni Ottanta, Novanta e Duemila e restituisce anche un ritratto del Paese attraverso le epoche.
Il cast
Lino Guanciale, già noto al grande pubblico per Il commissario Ricciardi e L'allieva, interpreta Pietro Peirò, il corrispettivo italiano di Jack Pearson, il personaggio che nella versione originale aveva il volto di Milo Ventimiglia. Si tratta di un operaio con un forte senso della famiglia, attorno al quale ruota buona parte della narrazione emotiva della serie. Aurora Ruffino, vista in precedenza ne I Medici e in Non Dirlo Al Mio Capo, veste i panni di Rebecca Marangi in Peirò, moglie di Pietro e donna che ha sempre coltivato il sogno di diventare cantante. Il suo personaggio è l'equivalente di Rebecca Pearson, interpretata da Mandy Moore jn This is Us.
I figli e il resto del cast
I tre figli adulti dei Peirò sono affidati ad altrettanti attori di valore. Dario Aita interpreta Claudio, il corrispettivo del Kevin di Justin Hartley nell'originale; Claudia Marsicano è Caterina, alias Cate, la versione italiana di Kate, il personaggio di Chrissy Metz; Livio Kone, infine, dà volto a Daniele, il figlio adottato, che nell'originale americano corrispondeva a Randall, interpretato da Sterling K. Brown. Il cast si arricchisce poi di numerosi altri interpreti. Angela Ciaburri è Benedetta, moglie di Daniele; Leonardo Lidi veste i panni di Matteo, fidanzato di Cate; Flavio Furno interpreta Michele, collega e amico di Pietro, destinato a diventare il futuro compagno di Rebecca. Nel cast figurano anche Massimo Wertmüller, Liliana Fiorelli e Giordana Faggiano.