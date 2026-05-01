Il Concertone dell’1 Maggio a Roma, condotto da Arisa, BigMama e Pierpaolo Spollon. FOTO
L’evento, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, è dedicato al tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”, con la direzione artistica di Massimo Bonelli. Sul palco si alternano grandi nomi della musica italiana tra cui Pinguini Tattici Nucleari, Irama, Madame, Levante, Rocco Hunt e Fulminacci. FOTOGALLERY DELLA SERATA