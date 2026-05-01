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"Quest'anno vedere tutti questi ragazzi ballare è stata una cosa straordinaria. Noi vecchi con i capelli bianchi abbiamo il dovere di investire sui giovani". Così Paolo Belli ha commentato a caldo, nel backstage di Piazza San Giovanni, la sua apertura del Concertone del Primo Maggio. Visibilmente emozionato. "Sono stato onorato anche quest'anno di essere invitato, per me è l'ottava volta. Quest'anno parlare di lavoro, di dignità sul lavoro è per me un grande onore e voglio sfruttare l'occasione anche ai microfoni per ribadirlo", ha aggiunto Belli.