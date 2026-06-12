La canzone occupa la decima posizione nella tracklist dei dodici brani che compongono Kiss All The Time. Disco, Occasionally, il quarto lavoro solista del cantautore britannico, pubblicato il 6 marzo scorso. L’album ha raggiunto la vetta delle classifiche in 21 Paesi, inclusa l’Italia. Ecco le parole e il significato tra le righe del pezzo

Esce in radio a partire da oggi, venerdì 12 giugno 2026, il singolo Dance No More. Stando alle parole del suo autore, Harry Styles, si tratta di un pezzo che riflette su autenticità, emozioni e voglia di vivere la musica. Con l’uscita di Dance No More, e la rotazione radiofonica che parte oggi, Styles aggiunge un nuovo tassello al percorso inaugurato con il suo quarto album solista Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Il brano, scelto come terzo singolo dell’album dopo Aperture e American Girls, si presenta con sonorità leggere e coinvolgenti, ma nasconde una riflessione più profonda sul rapporto tra persone, musica ed emozioni. Attraverso l’immagine simbolica dei DJ che hanno smesso di ballare, l’artista britannico affronta il tema di una società sempre più artificiale e distante dalla spontaneità. Scopriamo di seguito il testo e il significato di Dance No More di Harry Styles.

Il testo della canzone Dance No More [Intro]

Da, da-ga-da, da-ga-da, da-ga-da, da-ga-da, da

[Verse]

I don't think we should be here, I see no water or friends

But the music keeps hitting me like a ten out of ten

So I don't think (Got something to say)

No, I don't think (Got something to say)

Conversation is hearing you get it all off your chest

You can come over here to tell me again and again

What you think (I've got something to say)

No, I don't think

[Pre-Chorus]

Move it side to side with your hands up high

Keep your customer satisfied and live your life

[Chorus]

"DJs don't dance no more", they said

DJs don't dance no more (Ah)

We wanna dance with all our friends

DJs don't dance no more

It's feeling like the music has been Heaven sent

And that there's no difference in between the tears and the sweat, uh

"DJs don't dance no more", they said

DJs don't dance no more

[Post-Chorus]

Pum, pum-pum-pum, pum-pum-pum, pum-pum-pum-pum-pum

Pum-pum-pum, pum-pum-pum-pum-pum

[Pre-Chorus]

Move it side to side with your hands up high

Keep your customer satisfied and live your life

[Chorus]

"DJs don't dance no more", they said

DJs don't dance no more (Ah)

We wanna dance with all our friends

DJs don't dance no more

It's feeling like the music has been Heaven sent

And that there's no difference in between the tears and the sweat, uh

"DJs don't dance no more", they said

DJs don't dance no more

[Bridge]

Get your feet wet

Teach them all to respect their mother

You gotta get your feet wet

Respect, respect your mother

Be a good girl, go get it, Fox

Da, da-ga-da, da-ga-da, da-ga-da, da-ga-da

[Chorus]

"DJs don't dance no more", they said

DJs don't dance no more (Ah)

We wanna dance with all our friends

DJs don't dance no more

It's feeling like the music has been Heaven sent

And that there's no difference in between the tears and the sweat, uh

"DJs don't dance no more", they said

DJs don't dance no more

[Outro]

You gotta get your feet wet

Respect, respect your mother Approfondimento Niall Horan: "Dinner Party racconta chi sono. E c'è un brano per Liam"

La traduzione del brano Dance No More Non credo dovremmo essere qui, non vedo acqua né amici

Ma la musica continua a travolgermi come un dieci pieno

Quindi non credo (Ho qualcosa da dire)

No, non credo (Ho qualcosa da dire) Parlare significa lasciarti sfogare davvero

Puoi venire qui da me e ripetermelo ancora e ancora

Quello che pensi (Ho qualcosa da dire)

No, non credo Muoviti da una parte all’altra con le mani alzate

Tieni tutti contenti e vivi la tua vita I DJ non ballano più, dicono

“I DJ non ballano più”

Noi vogliamo ballare con tutti i nostri amici

I DJ non ballano più

Sembra che questa musica sia arrivata dal cielo

E non c’è differenza tra le lacrime e il sudore, uh

I DJ non ballano più, dicono

“I DJ non ballano più” Muoviti da una parte all’altra con le mani alzate

Tieni tutti contenti e vivi la tua vita I DJ non ballano più, dicono

“I DJ non ballano più”

Noi vogliamo ballare con tutti i nostri amici

I DJ non ballano più

Sembra che questa musica sia arrivata dal cielo

E non c’è differenza tra le lacrime e il sudore, uh

I DJ non ballano più, dicono

“I DJ non ballano più” Buttati nella mischia

Insegna a tutti a rispettare la propria madre

Devi buttarti nella mischia

Rispetta, rispetta tua madre

Sii una brava ragazza, vai a prendertelo, fox I DJ non ballano più, dicono

“I DJ non ballano più”

Noi vogliamo ballare con tutti i nostri amici

I DJ non ballano più

Sembra che questa musica sia arrivata dal cielo

E non c’è differenza tra le lacrime e il sudore, uh

I DJ non ballano più, dicono

“I DJ non ballano più” Devi buttarti nella mischia

Rispetta, rispetta tua madre Approfondimento Harry Styles ad Amsterdam, tutto quello che c'è da sapere sui concerti

Il ritorno di Harry Styles e il successo dell’album Dance No More occupa la decima posizione nella tracklist di dodici canzoni che compongono Kiss All The Time. Disco, Occasionally, il quarto lavoro solista di Harry Styles, pubblicato il 6 marzo scorso. L’album ha raggiunto la vetta delle classifiche in 21 Paesi, inclusa l’Italia. Dopo un’assenza dalla scena musicale durata quasi quattro anni, l’ex membro degli One Direction è tornato sotto i riflettori con un progetto che ha riscosso immediatamente grande attenzione. Il 7 maggio è arrivata la pubblicazione di Dance No More, un titolo traducibile come “Non ballare mai più”, volutamente provocatorio e in contrasto con l’energia del brano. Dietro la sua atmosfera vivace si nasconde infatti una riflessione su un contesto sociale e musicale percepito come sempre più distante dalla genuinità dei sentimenti. Una canzone che parla di disillusione e autenticità Al centro di Dance No More c’è la rappresentazione di una realtà che appare costruita e poco sincera. Harry Styles utilizza la figura dei DJ che non partecipano più alla festa per descrivere persone che, in qualche modo, hanno perso il contatto con la spontaneità e con il piacere autentico dell’esperienza condivisa. L’invito contenuto nella canzone è quello di tornare a vivere la musica senza filtri, lasciandosi coinvolgere davvero da ciò che accade intorno. Per l’artista, il ballo diventa una metafora dell’esistenza stessa: qualcosa da vivere pienamente insieme agli altri, senza il peso delle aspettative e delle convenzioni. Approfondimento Harry Styles, il teaser del videoclip del brano Dance No More

L’origine del verso “I DJ non ballano più” Parlando della genesi del testo di Dance No More, Harry Styles ha raccontato alla BBC un episodio che ha dato origine alla frase più significativa della canzone. Il cantante ha spiegato: “Di solito guardiamo la mia amica Chloe suonare. Quella volta era sulla pista da ballo con noi, e noi eravamo tipo: “Oh, è così bello averti qui sotto!”. E lei ha detto: “Lo so, i DJ non ballano più”. Quando mio padre l’ha sentito per la prima volta, ha pensato che volessi dire: “I DJ non ballano più, stanno seduti”. E io ho detto: “Questo non è quello che intendevo”. Come testo, è pazzesco.” Da una semplice osservazione nata durante una serata è così emerso il concetto attorno al quale ruota l’intera composizione: la perdita di partecipazione emotiva da parte di chi, pur creando esperienze per gli altri, rischia di non viverle più in prima persona. Il conflitto tra partecipazione ed esibizione Uno dei temi più evidenti del brano Dance No More riguarda la tensione tra il prendere parte a un’esperienza e il doverla offrire agli altri. Nei versi iniziali Harry Styles descrive una sensazione di estraneità e di disagio, suggerendo come il ruolo di performer possa talvolta generare una distanza emotiva rispetto a ciò che accade. Questa riflessione non rappresenta una novità nella produzione dell’artista, che da tempo inserisce elementi autobiografici nelle proprie canzoni. In Dance No More emerge l’idea che chi è chiamato a creare momenti di felicità per il pubblico possa, paradossalmente, sentirsi escluso da quella stessa esperienza. Anche il videoclip di Dance No More (che potete guardare in fondo a questo articolo) sembra sviluppare questo concetto. Nel corso delle immagini, infatti, Harry Styles appare desideroso di abbandonare il ruolo centrale dell’esibizione per confondersi con la folla e condividere il momento insieme agli altri presenti. Approfondimento Harry Styles, il videoclip del brano Dance No More

Lacrime e sudore: la musica come esperienza totale Uno dei passaggi più significativi della canzone Dance No More è quello in cui si afferma che non esiste differenza tra lacrime e sudore. L’immagine suggerisce una fusione completa tra emozione fisica e sentimento, come se il coinvolgimento musicale potesse cancellare ogni distinzione tra corpo e stato d’animo. Questa idea trova riscontro in un ricordo personale raccontato da Harry Styles durante una conversazione con Zane Lowe. L’artista ha rievocato un’esperienza vissuta a Berlino, quando si trovò in una pista da ballo e fu travolto da una sensazione di libertà e sicurezza così intensa da commuoverlo: “Ricordo la prima volta a Berlino, ero in piedi in mezzo alla pista da ballo e mi sentivo incredibilmente libero e al sicuro. Avevo le mani alzate e gli occhi chiusi, e sentivo le lacrime scorrermi sul viso. Ed è stato un momento in cui ho pensato: “Mi sento così vivo adesso”.” Quell’episodio rappresenta perfettamente il significato emotivo della canzone: il desiderio di vivere il presente con totale partecipazione, lasciandosi attraversare dalle sensazioni senza alcuna barriera. Il significato del mantra finale Nel testo di Dance No More ricorre più volte la frase “devi bagnarti i piedi, rispetta tua madre”, una sorta di mantra che accompagna il brano fino alla conclusione. Secondo l’interpretazione proposta da Harry Styles, queste parole costituiscono un’esortazione a immergersi completamente nella vita, accettandone tutte le sfumature. L’invito è quello di sperimentare, emozionarsi, ridere, piangere e ballare, senza mantenere una distanza di sicurezza dagli eventi. In questo senso, “bagnarsi i piedi” diventa il simbolo di una partecipazione autentica all’esistenza. Approfondimento Harry Styles, il nuovo album in un concerto in streaming su Netflix