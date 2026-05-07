Harry Styles, il teaser del videoclip del brano Dance No More

Harry Styles è tra gli artisti britannici più amati a livello internazionale. Dopo essersi affermato come membro della boy band One Direction, nel 2017 il cantante ha pubblicato il suo primo singolo solista Sign of the Times riscuotendo immediatamente grande successo
Harry Styles ha pubblicato una breve anteprima del video del brano Dance No More, contenuto nell’album Kiss All the Time. Disco, Occasionally arrivato al primo posto della classifica US Billboard 200. Il 16 maggio il cantautore britannico darà il via al nuovo tour Together, Together.
harry styles, in arrivo il videoclip del brano dance no more
A marzo Harry Styles ha pubblicato il quarto album solista Kiss All the Time. Disco, Occasionally, arrivato a circa quattro anni dal precedente Harry's House. Il lavoro, certificato disco d’oro in Italia, ha raggiunto la prima posizione degli album più venduti nel Regno Unito e negli Stati Uniti d’America. All’interno del disco anche i singoli Aperture e American Girls.
Ora, il cantautore britannico ha annunciato l’uscita del videoclip del brano Dance No More attraverso un breve post condiviso sul profilo Instagram che conta oltre 46.000.000 di follower. Il 16 maggio Harry Styles darà il via al tour Together, Together dal palco della Johan Cruyff Arena di Amsterdam. In Europa previsti dieci concerti nella capitale olandese e dodici appuntamenti allo Stadio di Wembley di Londra. Questo il calendario completo della tournée:
- Amsterdam, 10 concerti (tra il 16 maggio e il 5 giugno)
- Londra, 12 concerti (tra il 12 giugno e il 4 luglio)
- San Paolo, 4 concerti (tra il 17 luglio e il 24 luglio)
- Città del Messico, 6 concerti (tra il 31 luglio e il 10 agosto)
- New York, 30 concerti (tra il 26 agosto e il 31 ottobre)
- Melbourne, 3 concerti (tra il 27 novembre e il 2 dicembre)
- Sydney, 2 concerti (il 12 e il 13 dicembre)
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Harry Styles è tra gli artisti britannici più amati a livello internazionale. Dopo essersi affermato come membro della boy band One Direction, nel 2017 il cantante ha pubblicato il suo primo singolo solista Sign of the Times riscuotendo immediatamente grande successo. Tra i suoi brani più popolari troviamo sicuramente Adore You, Watermelon Sugar, As It Was e Music for a Sushi Restaurant.
Nel corso degli anni Harry Styles (FOTO) ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali quattro statuette ai Grammy Awards: Best Pop Solo Performance per il brano Watermelon Sugar, Best Pop Vocal Album, Album of the Year e Best Engineered Album, Non-Classical per Harry’s House.
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