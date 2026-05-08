Harry Styles, il videoclip del brano Dance No More

Nel videoclip del brano Dance No More, l’ultimo singolo estratto dal nuovo album Kiss All the Time. Disco, Occasionally uscito lo scorso 6 marzo, Harry Styles si scatena in una coreografia in compagnia di oltre una ventina di ballerini. Nella scena iniziale diretta da Colin Solal Cardo, il gruppo si trova nella palestra di una scuola superiore, ma ben presto l’atmosfera cambia fino a ricordare una vera e propria festa in discoteca, con tanto di baci collettivi. Prima della canzone Dance No More, la terza estratta dal quarto album solista del cantante, avevano avuto un videoclip anche il brano Aperture, dove l’artista si difendeva da uno stalker aggressivo, e il singolo American Girls, dove invece eseguiva acrobazie in un set cinematografico, dalla guida di un’auto sotto un camion gigante che esplodeva ai lanci in aria a bordo di una moto. Ora, il videoclip del brano Dance No More anticipa il tour Together, Together, che inizierà il 16 maggio 2026 con 10 date ad Amsterdam, in Olanda (tra il 16 maggio e il 5 giugno), proseguirà con 12 date a Londra, nel Regno Unito (dove, tra il 12 giugno e il 4 luglio, batterà i record dello stadio di Wembley), con quattro concerti a San Paolo, in Brasile (tra il 17 luglio e il 24 luglio), con sei date a Città del Messico, in Messico (tra il 31 luglio e il 10 agosto), con 30 date a New York, negli Stati Uniti (tra il 26 agosto e il 31 ottobre) e con tre date a Melbourne, in Australia (tra il 27 novembre e il 2 dicembre), e si concluderà con due date a Sydney, in Australia (il 12 e il 13 dicembre). Styles aveva già eseguito dal vivo le canzoni tratte dall’album Kiss All the Time. Disco, Occasionally, compresa Aperture, che aveva cantato con annesse coreografie ai Brit Awards. All’inizio di marzo, inoltre, aveva tenuto il suo primo concerto in tre anni al Co-op Live di Manchester, nel Regno Unito, che era stato filmato e, due giorni dopo, anche trasmesso in streaming su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Sempre nel mese di marzo, aveva anche partecipato come presentatore e ospite al Saturday Night Live. Il nuovo album ha debuttato alla prima posizione della classifica Billboard 200 e si è guadagnato miglior debutto dai tempi dell’uscita dell’album The Life of a Showgirl di Taylor Swift.