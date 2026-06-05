Il quarto album in studio ispirato da ciò che è accaduto negli ultimi anni. La canzone per Liam Payne. L’evoluzione costante come artista, gli amici Lewis Capaldi e Myles Smith, ma anche i fan che dopo gli One Direction hanno continuato a seguirlo: abbiamo incontrato Niall Horan, che ci ha raccontato "Dinner Party", dodici brani e tanto romanticismo old style. E detto: "La mia fidanzata ascolta tutto, e mi dà consigli giusti. Quello di cui ho bisogno". La nostra intervista