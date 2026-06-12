Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici, firma col manager che lanciò Tiziano Ferro ed ElodieMusica
Il giovanissimo artista della provincia di Verona ha scelto di affidarsi a una persona che, tra gli altri, ha lavorato con Giorgia, Ligabue e Pausini
Cambio di rotta per Lorenzo Salvetti: a neanche un mese dalla finale, vinta, di Amici, il giovanissimo artista originario della privincia di Verona, firma con Fabrizio Giannini, storico manager di Tiziano Ferro. L’annuncio del produttore discografico su Instagram: “Amo il mio lavoro, amo il talento, la passione, la professionalità, l’educazione e la gratitudine. Partiamo”. La nuova scommessa di Fabrizio Giannini è solo l'ultima di una lunga serie che comprende anche un rapporto più che ventennale con Tiziano Ferro, interrottosi nel 2024. Con lui hanno anche collaborato, tra gli altri, Luciano Ligabue, Laura Pausini, Giorgia, Eros Ramazzotti, Nina Zilli, Michele Bravi ed Elodie.
CHI E' LORENZO SALVETTI
Lorenzo Salvetti è un giovanissimo cantautore , classe 2007, originario della provincia di Verona. Il suo nome è diventato poolarissimo dopo aver vinto la 25ma edizione del talent show Amici di Maria De Filippi lo scorso maggio. Ha un fratello maggiore che è batterista, mentre lui ha frequentato il Liceo Musicale e suona pianoforte e chitarra. Prima di Amici aveva avuto già l'opportunità di farsi conoscere (era il 2024) partecipando a X Factor nella squadra di Achille Lauro. Ha uno stile molto identitario che oscilla il cantautorato della tradizione italiana e un l'indie pop fresco e moderno. I suoi testi sono intimi e gli arrangiamenti essenziali, insomma nella stagione delle ridondanze lui partica la filosofia del less is more. Lorenzo Salvetti ha recentemente pubblicato il suo primo Ep intitolato Stupida vita.
Approfondimento
Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici ed ex finalista di X Factor 2024
"Singolarmente", i 35 singoli usciti e da non perdere
Miglior singolo di maggio è Esistere di Giasmin (featuring Anelz) che racconta il momento in cui ci si guarda dentro e si smette di sopravvivere per iniziare a vivere. Menzione speciale per i Panoramica, Lera, Kukla, Giuliana D'Onofrio e Monia Russo con Livio Cori. Tolta l'artista toscana, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO