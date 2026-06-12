CHI E' LORENZO SALVETTI

Lorenzo Salvetti è un giovanissimo cantautore , classe 2007, originario della provincia di Verona. Il suo nome è diventato poolarissimo dopo aver vinto la 25ma edizione del talent show Amici di Maria De Filippi lo scorso maggio. Ha un fratello maggiore che è batterista, mentre lui ha frequentato il Liceo Musicale e suona pianoforte e chitarra. Prima di Amici aveva avuto già l'opportunità di farsi conoscere (era il 2024) partecipando a X Factor nella squadra di Achille Lauro. Ha uno stile molto identitario che oscilla il cantautorato della tradizione italiana e un l'indie pop fresco e moderno. I suoi testi sono intimi e gli arrangiamenti essenziali, insomma nella stagione delle ridondanze lui partica la filosofia del less is more. Lorenzo Salvetti ha recentemente pubblicato il suo primo Ep intitolato Stupida vita.