Buongiorno e Buon Primo maggio, frasi e immagini d'auguri per la Festa del Lavoro
Come ogni anno, il Primo maggio è una giornata di feste di piazza e di grandi eventi. Una ricorrenza che nasce per ricordare le lotte che i lavoratori hanno compiuto per vedere affermati i propri diritti. Lavoratori che continuano a chiedere salari dignitosi e sicurezza sul lavoro. Le frasi più belle
- Oggi tutta Italia festeggia il Primo maggio. Anche quest’anno, per la Festa dei Lavoratori, da Nord a Sud sono previsti concerti, eventi, cortei e manifestazioni partecipate. Una ricorrenza celebrata in moltissimi Paesi del mondo, che nasce per ricordare le lotte che i lavoratori hanno compiuto per vedere affermati i propri diritti. E che continua a chiedere diritti sindacali, salari dignitosi e sicurezza sul lavoro.
- Questa ricorrenza ricorda le battaglie operaie combattute a metà del 1800 per la conquista di diritti e sicurezza sul luogo di lavoro. In particolare, in questa data si festeggia l'orario di lavoro quotidiano fissato in otto ore: una richiesta oggi normale ma del tutto rivoluzionaria nel 1855 in Australia, quando si propagò il movimento che lanciò lo slogan "8 ore di lavoro, 8 di svago, 8 per dormire". Di seguito, alcune frasi da dedicare a parenti, amici e colleghi lavoratori per augurare un buon Primo Maggio.
- “Il lavoro è una manna quando ci aiuta a pensare a quello che stiamo facendo. Ma diventa una maledizione nel momento in cui la sua unica utilità consiste nell’evitare che riflettiamo sul senso della vita”
(Paulo Coelho)
- “Vi è stato sempre detto che il lavoro è una maledizione e la fatica una sventura. Ma io vi dico che quando lavorate compite una parte del sogno più avanzato della terra, che fu assegnata a voi quando quel sogno nacque”
(Kahlil Gibran)
- “Il miglior antidoto al dolore è il lavoro”
(Arthur Conan Doyle)
- “Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice”
(Umberto Saba)
- "Il segreto del successo nella vita è fare della tua vocazione il tuo divertimento"
(Mark Twain)
- "In fin dei conti il lavoro è il metodo migliore per far passare la vita"
(Gustave Flaubert)
- "Il lavoro allontana da noi tre grandi mali: la noia, il vizio e il bisogno"
(Voltaire)
- “L'unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fate. Se non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare”
(Steve Jobs)