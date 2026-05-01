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Buongiorno e Buon Primo maggio, frasi e immagini d'auguri per la Festa del Lavoro

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Come ogni anno, il Primo maggio è una giornata di feste di piazza e di grandi eventi. Una ricorrenza che nasce per ricordare le lotte che i lavoratori hanno compiuto per vedere affermati i propri diritti. Lavoratori che continuano a chiedere salari dignitosi e sicurezza sul lavoro. Le frasi più belle

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