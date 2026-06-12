Un incendio è scoppiato in un magazzino di materiale plastico riconducibile alla Versalis, nella zona industriale di Mantova. Le fiamme hanno causato una densa nube di fumo nero, visibile nel cielo a chilometri di distanza. Sono circa ottocento le persone evacuate e al momento non risultano feriti.

Arpa Lombardia, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente che si occupa di prevenzione, controllo e tutela dell'ambiente, ha avviato il monitoraggio dell'aria nella zona industriale di Mantova.

"Restate in casa"

In seguito all'incendio nello stabilimento, il sindaco della città, Andrea Murari, ha emesso un'ordinanza che invita i cittadini, "a titolo precauzionale", a tenere chiuse le finestre e "a non stazionare all'esterno". Il documento è stato pubblicato sul sito internet dell'amministrazione comunale. Analoghi provvedimenti sono stati firmati dai sindaci dell'hinterland, come Bagnolo San Vito, Porto Mantovano, Borgo Virgilio e Suzzara. Previsto in alcuni casi anche il rientro all'interno degli edifici scolastici dei bambini impegnati nelle attività estive.