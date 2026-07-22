Alessandro Marchì, 59 anni, del comando provinciale di Caltanissetta, è morto oggi dopo un improvviso malore mentre lavorava allo spegnimento di un vasto rogo a San Cataldo, in contrada Mimiani. Durante lo stesso intervento un secondo pompiere si è sentito male ed è stato portato in ospedale. Le fiamme hanno lambito alcune case e costretto all'evacuazione diverse famiglie

Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto oggi, martedì 22 luglio, dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre era impegnato a domare un vasto incendio a San Cataldo, in contrada Mimiani, nel Nisseno. La vittima è Alessandro Marchì, 59 anni. Nello stesso intervento un collega si è sentito male ed è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

Le fiamme, divampate nella zona di contrada Mimiani, hanno raggiunto alcune abitazioni, rendendo necessario l'allontanamento di diverse famiglie dalle loro case. Le squadre erano al lavoro per contenere il fronte del fuoco quando i due pompieri sono stati colti dal malore.

"Basta condizioni disumane": la denuncia del sindacato

Sulla morte di Marchì è intervenuto Carmelo Barbagallo, segretario nazionale della Fisi vigili del fuoco, che ha espresso "il più sentito e commosso cordoglio alla famiglia di Alessandro, ai suoi cari e ai colleghi del comando di Caltanissetta". Il sindacalista ha però legato il lutto a una denuncia più ampia sulle condizioni di lavoro: "Non si può continuare a operare in condizioni disumane. Affrontare roghi devastanti con temperature che superano i 40 gradi, in costante emergenza organica, con turni massacrati e con una pressione psicofisica insostenibile significa mandare i lavoratori al macello".

Secondo Barbagallo, quanto accaduto nel Nisseno "non è una semplice fatalità: è la drammatica conseguenza di un sistema strutturalmente carente che continua a ignorare i nostri reiterati gridi d'allarme". Da qui la richiesta di "un piano straordinario di assunzioni, il rinnovo di mezzi ed equipaggiamenti e la piena tutela della salute di chi ogni giorno rischia la vita per la sicurezza dei cittadini". "Non accetteremo più parole di circostanza - ha concluso -pretendiamo fatti e risposte immediate dai vertici istituzionali".