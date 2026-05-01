Attacco alla Flotilla, cortei a Milano e Torino

Dopo l’attacco alla Global Sumud Flotilla in acque internazionali, manifestazioni di solidarietà si sono svolte in diverse città italiane. A Milano e Torino migliaia di persone sono scese in piazza per sostenere la missione umanitaria diretta a Gaza.
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