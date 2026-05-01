Messaggio di pace dal Festival delle luci di Bressanone

A Bressanone il Brixen Water Light Festival ha trasformato la città con installazioni luminose dedicate alla pace. L’edizione 2026, con artisti da diversi Paesi, ha lanciato il messaggio “Imagine Peace”, anche in riferimento alla guerra in Ucraina.
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