Germania, il basso livello delle acque frena la via del Reno

Sempre più a secco il Reno che con i suoi 1326 km è uno dei fiumi più lunghi d'Europa. Negli ultimi decenni, la temperatura delle sue acque è aumentata costantemente, soprattutto nella zona a sud, intorno a Basilea, dove si registra un incremento medio di circa 0,4 °C ogni dieci anni. Ma lo stesso vale per l’ampio tratto tedesco, sempre più a corto d’acqua come mostrano le rilevazioni di queste giornate estive. Il Reno è molto più di un corso d'acqua: rifornisce circa 30 milioni di persone con acqua potabile, è un'arteria logistica cruciale e svolge un ruolo chiave per l'industria e la produzione energetica. Se la sua temperatura continua a salire e la disponibilità d'acqua a scendere, interi sistemi economici e sociali rischiano di entrare in crisi.