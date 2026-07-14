Torino, il caldo record fa riempire il Po di alghe

Le acque del fiume Po, all'altezza di San Mauro Torinese, sono tappezzate di alghe proliferate per il gran caldo estivo. In questo tratto in particolare il caldo record e la scarsità d'acqua hanno favorito una proliferazione senza precedenti di alghe e piante acquatiche, comprese specie invasive come l'Elodea, che hanno ricoperto ampi tratti del fiume. Il Comune di Torino, insieme agli enti competenti e con il supporto di Amiat, Iren e Arpa, sta avviando interventi straordinari di rimozione impiegando anche chiatte meccaniche.
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