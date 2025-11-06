Guerra Ucraina, forze russe stringono assedio su Pokrovsk. LIVE

Guerra Ucraina Russia, forze russe stringono assedio su Pokrovsk: combattimenti. LIVE
Dopo che i soldati del 425esimo reggimento d'assalto ucraino hanno liberato l'edificio del consiglio comunale di Pokrovs e issato la bandiera di Kiev continuano a infuriare i combattimenti in strada. Massiccio attacco con droni ucraini nella regione di Volgograd, nel Sud della Russia: un morto
Forze russe stringono assedio su Pokrovsk
Le forze russe stringono l'assedio sulla strategica città di Ucraina orientale di Pokrovsk, dove infuriano i combattimenti in strada. Lo Stato Maggiore ucraino ha smentito le affermazioni russe secondo cui le truppe di Kiev sarebbero state circondate. Martedì il presidente Volodymyr Zelenskyy ha visitato il quartier generale dei suoi soldati, 20 km a nord di Pokrovsk. Negli ultimi giorni, secondo gli analisti militari ucraini, si è registrato un forte deterioramento della situazione e le mappe del campo di battaglia indicano che le forze russe sono a pochi chilometri dall'accerchiamento dello schieramento nemico.
Attacco droni in regione russa Volgograd, un morto
Un massiccio attacco con droni nella regione di Volgograd, nel Sud della Russia, ha causato la morte di una persona e ha scatenato un incendio in una zona industriale nel distretto di Krasnoarmeysky. Lo h riferito su Telegram il governatore regionale Andrey Bocharov, spiegando che e' stato colpito edificio residenziale di 24 piani e "un civile di 48 anni e' stato ucciso dalle schegge". Volgograd, regione a circa 400 chilometri dal confine russo-ucraino, e' un centro industriale che ospita impianti di raffinazione di gas e petrolio. Kiev ha recentemente intensificato gli attacchi con droni e missili sul territorio russo, prendendo di mira le zone industriali.