Guerra Ucraina, forze russe stringono assedio su Pokrovsk. LIVE

Un massiccio attacco con droni nella regione di Volgograd, nel Sud della Russia, ha causato la morte di una persona e ha scatenato un incendio in una zona industriale nel distretto di Krasnoarmeysky. Lo h riferito su Telegram il governatore regionale Andrey Bocharov, spiegando che e' stato colpito edificio residenziale di 24 piani e "un civile di 48 anni e' stato ucciso dalle schegge". Volgograd, regione a circa 400 chilometri dal confine russo-ucraino, e' un centro industriale che ospita impianti di raffinazione di gas e petrolio. Kiev ha recentemente intensificato gli attacchi con droni e missili sul territorio russo, prendendo di mira le zone industriali.