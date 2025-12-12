Berlino accusa Mosca: tentativi di destabilizzare il voto federale

Offerte Sky
Berlino accusa Mosca di aver tentato di destabilizzare il voto: convocato ambasciatore

Mondo
©Ansa

Le rivelazioni arrivano dai servizi segreti tedeschi e sono state rese note dal portavoce del ministero degli Esteri di Berlino: si tratta di tentate interferenze alle elezioni del 2025 e di hackeraggi ai sistemi di sicurezza aerea nell'agosto del 2024. Convocato l'ambasciatore russo in Germania

Ci sarebbe la Russia dietro un attacco hacker ai sistemi di sicurezza aerea in Germania nell'agosto 2024 e al tentativo di destabilizzare le elezioni nel Paese. È l’accusa mossa da Berlino a Mosca sulla base di alcune rivelazioni dei servizi segreti tedeschi. A spiegarlo è stato il portavoce del ministero degli Esteri tedesco che ha anche annunciato la convocazione dell'ambasciatore russo in Germania. Il portavoce ha sottolineato che le autorità hanno "osservato un significativo incremento delle attivita' ibride russe" allo scopo di "destabilizzare la Germania", compresi tentativi di interferire nelle recenti tornate elettorali regionali. 

Portavoce tedesco: "Mosca minaccia concreta"

Come ha spiegato il portavoce, il governo "deciderà in seguito su ulteriori misure diplomatiche", sottolineando che la Russia rappresenta una minaccia molto concreta per la sicurezza del Paese. Berlino ritiene responsabile degli attacchi il collettivo di hacker APT28, noto come "Fancy Bear", sotto il coordinamento del servizio di intelligence militare russo Gru. "L'obiettivo delle attività russe è dividere la società tedesca e indebolire la fiducia nelle istituzioni tedesche”, ha concluso il portavoce, secondo il quale si può ora "affermare in modo definitivo" che la Russia ha tentato "di influenzare e destabilizzare sia le ultime elezioni federali sia gli attuali affari interni della Repubblica Federale di Germania".

