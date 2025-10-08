Password, quali sono le più hackerate al mondo e in Italia. Classifica

L'importanza delle password è ormai un fatto noto. Spesso, però, ci ritroviamo a selezionare chiavi d'accesso semplici e ripetitive, mettendo a rischio la sicurezza dei nostri account. La piattaforma Truffa.net ha stilato una classifica delle password più hackerate al mondo e in Italia. Tra le più deboli - e le più usate a livello globale - troviamo le sequenze numeriche, i nomi di persona e, in alcuni casi, le squadre di calcio