Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Password, quali sono le più hackerate al mondo e in Italia. La classifica

Tecnologia fotogallery
7 foto
©Getty

L'importanza delle password è ormai un fatto noto. Spesso, però, ci ritroviamo a selezionare chiavi d'accesso semplici e ripetitive, mettendo a rischio la sicurezza dei nostri account. La piattaforma Truffa.net ha stilato una classifica delle password più hackerate al mondo e in Italia. Tra le più deboli - e le più usate a livello globale - troviamo le sequenze numeriche, i nomi di persona e, in alcuni casi, le squadre di calcio

Tecnologia: Ultime gallery

Password, quali sono le più hackerate al mondo e in Italia. Classifica

Tecnologia

L'importanza delle password è ormai un fatto noto. Spesso, però, ci ritroviamo a selezionare...

7 foto

Amazon Prime Day 2025, le 20 migliori offerte di ottobre. FOTO

GUIDA ACQUISTI

L'Amazon Prime Day 2025 porta su Amazon centinaia di offerte imperdibili su tecnologia, prodotti...

20 foto

Philips serie 8000, l'asciugacapelli a ioni ad alta velocità

NOW

Compatto, leggero e ad alta velocità, il Philips Hair Dryer 8000 Series BHD839/10 promette...

10 foto

Apple, presentati i nuovi prodotti, tra cui l'iPhone17. FOTO

Tecnologia

Presentati a Cupertino i nuovi prodotti Apple, dall’iPhone 17, con la nuova variante Air, agli...

10 foto
La presentazione dei nuovi prodotti Apple

Made by Google 2025, immagini e dettagli dei nuovi Pixel 10

Tecnologia

Il colosso di Mountain View ha presentato a New York gli smartphone Pixel 10, Pixel 10 Pro e...

10 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Putin: Avanti in Ucraina. Mosca: Missili a Kiev seria escalation. LIVE

    live Mondo

    "Le decisioni prese nel febbraio 2022" con l'invasione dell'Ucraina sono state "giuste", dice...

    Abbordata la nuova Flotilla in acque internazionali da Israele. LIVE

    live Mondo

    "A circa 120 miglia nautiche da Gaza, Israele ha attaccato" la spedizione, ha detto sui canali...

    Francia, Lecornu avvia consultazioni: Macron non scioglie parlamento

    Mondo

    Lecornu ha tempo fino a questa sera per formare un nuovo governo dopo le dimissioni....