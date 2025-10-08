Password, quali sono le più hackerate al mondo e in Italia. Classifica

Password, quali sono le più hackerate al mondo e in Italia. La classifica
L'importanza delle password è ormai un fatto noto. Spesso, però, ci ritroviamo a selezionare chiavi d'accesso semplici e ripetitive, mettendo a rischio la sicurezza dei nostri account. La piattaforma Truffa.net ha stilato una classifica delle password più hackerate al mondo e in Italia. Tra le più deboli - e le più usate a livello globale - troviamo le sequenze numeriche, i nomi di persona e, in alcuni casi, le squadre di calcio
- La scelta della password è da sempre un passaggio molto importante per proteggere al meglio i nostri account. Spesso, però, ci ritroviamo a selezionare chiavi d'accesso semplici o ripetitive, come nomi, date di nascita o sequenze prevedibili. Ed è in queste situazioni che rischiamo di compromettere la sicurezza dei nostri dati, favorendo l'attività degli hacker online
- Per questo motivo, Truffa.net, una piattaforma che verifica legalità e affidabilità di siti di gioco e investimento online, ha stilato una classifica delle password più hackerate al mondo e in Italia, sensibilizzando gli utenti sull'importanza dell'utilizzo di chiavi d'accesso più sicure (e quindi più complesse e articolate)
- Secondo il portale, la password più violata al mondo è "123456", rintracciata ben 132.211.338 volte nei data breach a livello internazionale. Nonostante sia da sempre considerata molto debole, questa chiave d'accesso continua a essere la più utilizzata dagli utenti globali, scelta da oltre 3 milioni di persone
- Nella maggior parte dei casi, le password più comunemente hackerate sono semplici sequenze numeriche. Ne sono un esempio "123456789" (apparsa in 1,6 milioni di violazioni online), "12345678" (oltre 41 milioni di attacchi hacker), e l'intera scala di numeri "1234567890" (hackerata oltre 10 milioni di volte)
- Nella classifica mondiale troviamo poi la password "admin" che, secondo la piattaforma, è stata hackerata 36 milioni di volte a livello globale. Segue la semplice "password" (che registra 22,3 milioni di violazioni) e "qwerty" (cioè le prime sei lettera sulla tastiera inglese), con 12,5 milioni di violazioni
- Secondo il portale, le password più hackerate in Italia sono le stesse dell'elenco mondiale ("123456", "123456789" e "12345678"). Scendendo nella classifica, troviamo poi al settimo posto la sequenza numerica "000000", utilizzata più di 5mila volte e con oltre 8 milioni di data breach associati
- Tra le chiavi d'accesso più usate in Italia troviamo anche i nomi di persona. In particolare spiccano "Andrea" (hackerata 517.828 di volte), "Antonio" (con 366.642 violazioni) e "Alessandro" (181.461 violazioni). Non mancano poi le squadre di calcio, tra cui "Juventus" e il semplicissimo "Ciaociao": entrambe registrano oltre 181.000 violazioni