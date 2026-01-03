La Procura procede per omicidio e lesioni colpose. Molti ragazzi sarebbero rimasti intrappolati nel bar interrato. I proprietari del locale, distrutto da un incendio “partito dalle candele nelle bottiglie”, assicurano che nel bar “tutto era nella norma”. I feriti italiani sono 13, i dispersi sei, tutti giovanissimi. Il ministro Tajani ieri a Crans-Montana ha incontrato alcuni familiari dei ragazzi dispersi e feriti: "Difficilissimo identificare le vittime. Ci vorrà tempo"
La sicurezza del bar Le Constellation nel mirino il giorno dopo la strage di Capodanno. La Procura procede per omicidio e lesioni colpose. Molti ragazzi sarebbero rimasti intrappolati nel bar interrato: “L'unica via di fuga era una scala, la porta per uscire era stretta”, raccontano testimoni. I proprietari del locale, distrutto da un incendio “partito dalle candele nelle bottiglie”, assicurano che nel bar “tutto era nella norma”. Le autorità svizzere parlano di 40 morti mentre la Farnesina ne conta 47. I feriti italiani sono 13, i dispersi sei, tutti giovanissimi. Alcuni feriti sono ricoverati anche in ospedali di altri paesi, almeno sette in Italia. Il ministro Tajani ieri a Crans-Montana ha incontrato alcuni familiari dei ragazzi dispersi e feriti: "Difficilissimo identificare le vittime. Ci vorrà tempo".
Coni, minuto di silenzio per i giovani sportivi vittime della tragedia di Crans Montana
"Il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana, per commemorare le vite dei giovani sportivi vittime della grave sciagura avvenuta a Crans-Montana nella notte di capodanno". Così il Coni in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.
Tajani: "Dispersi italiani potrebbero essere fra i feriti non identificati"
"Ci sono sei italiani dispersi e 13 ricoverati in ospedali svizzeri e al Niguarda di Milano. Quanto ai dispersi, potrebbero essere fra i 6 feriti non ancora identificati". Lo ha detto a '4 di Sera News' il ministro degli Esteri Antonio Tajani, aggiungendo che "le autorità hanno promesso una risposta rapida per individuare le responsabilità. Abbiamo inviato un elicottero, psicologi e medici, oltre a una task force per sostenere i nostri connazionali. A Crans-Montana è rimasta in supporto anche una funzionaria dell'Unità di crisi della Farnesina".
Tajani: "Vero dramma è la mancanza di informazioni dirette"
"Il vero dramma è la mancanza di informazioni dirette. E queste dipendono dalle autorità svizzere. Noi siamo al lavoro fino dal primo giorno, ho parlato con i familiari, ho fatto una lunga riunione con le autorità svizzere per affrontare tutti gli aspetti della vicenda, compresi gli aspetti giudiziari, mi è stato assicurato un impegno forte con un'azione rapida e determinata per individuare eventuali responsabilità penali per quanto riguarda questa tragedia". Lo ha detto a '4 di Sera News' il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando che l'Italia sta facendo il massimo per aiutare la svizzera con la protezione civile (c'è un elicottero della protezione civile della Val d'Aosta che è operativo sul territorio svizzero)".
Tajani: "Su campione golf Galleppini prevalga linea prudenza"
Non c'è alcuna notizia ufficiale e dunque nessuna certezza che Emanuele Galleppini, il ragazzo 17enne di Genova, campione di golf, che molti siti di informazione hanno dato per morto, sia effettivamente deceduto nel rogo del bar di Crans-Montana. Il ministro degli Esteri Antoni Tajani, in collegamento con '4 di Sera News', ribadisce "la linea della prudenza, perché finché non c'è la certezza della identificazione di tutti i feriti, è difficile poter dire se una persona è deceduta oppure no. Anche le autorità ci hanno pregato di non dare notizie che possano da un lato creare entusiasmo e dall'altro creare disperazione, perché finché non ci sono notizie certe, è bene non fare nomi. Possiamo fare i nomi soltanto delle persone di cui siamo certi".
Anche vittime svizzere in ospedali all'estero
Tra le 50 vittime gravemente ustionate di Crans-Montana che dovranno essere trasferite entro domenica in ospedali specializzati all'estero ci saranno anche cittadini svizzeri. Lo ha reso noto questa sera l'Ufficio federale della protezione della popolazione (Ufpp). In una nota si legge che in una prima fase è stato possibile garantire a tutti i 119 feriti un trattamento iniziale negli ospedali svizzeri. Per cure a lungo termine delle vittime gravemente ustionate, tuttavia, le capacità dei nosocomi elvetici non sono sufficienti. Ciò perché il trattamento a lungo termine di queste persone richiederà presumibilmente mesi e il numero di pazienti con gravi ustioni è elevato.