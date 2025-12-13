Thailandia-Cambogia, il governo di Bangkok: avanti con azioni militari

Nella giornata di ieri il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva detto che i due Paesi avevano accettato di interrompere i combattimenti. "Proseguiremo finché non sentiremo più danni e minacce alla nostra terra e al nostro popolo", ha ribadito il primo ministro Anutin Charnvirakul

La Thailandia ha dichiarato di non avere intenzione di interrompere le operazioni militari contro la Cambogia, nonostante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia affermato che i due Paesi vicini avevano accettato di interrompere i combattimenti. "La Thailandia continuerà a svolgere azioni militari finché non sentiremo più danni e minacce alla nostra terra e al nostro popolo", ha dichiarato il primo ministro Anutin Charnvirakul in un post su Facebook. Il centro stampa congiunto di Bangkok ha confermato che le forze thailandesi hanno "reagito" contro obiettivi militari cambogiani nella notte.