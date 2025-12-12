Thailandia-Cambogia, Trump: “Stop delle ostilità da oggi”

Il presidente Usa ha annunciato su Truth Social che Thailandia e Cambogia hanno accettato di interrompere le ostilità e di “tornare all'accordo di pace originale”. L’intesa, ha spiegato, è stata raggiunta anche grazie “all’aiuto del grande primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim"
Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato su Truth che Thailandia e Cambogia hanno accettato di cessare le ostilità "a partire da stasera e di tornare all'accordo di pace originale stipulato con me e con loro, con l'aiuto del Grande Primo Ministro della Malesia, Anwar Ibrahim". L’annuncio è arrivato dopo una telefonata con i leader dei due Paesi.
L’annuncio
"Ho avuto stamattina un'ottima conversazione con il Primo Ministro della Thailandia, Anutin Charnvirakul, e con il Primo Ministro della Cambogia, Hun Manet, riguardo al molto sfortunato riaccendersi della loro guerra di lunga data. Hanno concordato di cessare ogni sparatoria a partire da questa sera e di tornare all'Accordo di Pace originale stipulato con me e con loro, con l'aiuto del Grande Primo Ministro della Malesia, Anwar Ibrahim”, ha riferito Trump. "La bomba sul ciglio della strada che inizialmente ha ucciso e ferito numerosi soldati thailandesi è stata un incidente, ma la Thailandia ha comunque reagito molto duramente. Entrambi i Paesi sono pronti per la pace e per continuare il commercio con gli Stati Uniti d'America". "È per me un onore lavorare con Anutin e Hun per risolvere ciò che avrebbe potuto evolvere in una grande guerra tra due Paesi altrimenti meravigliosi e prosperi! Vorrei anche ringraziare il Primo Ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, per la sua assistenza in questa questione così importante”, ha concluso.
