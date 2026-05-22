Eclissi solare totale il 12 agosto, ecco dove sarà possibile vederla

L'evento astronomico oscurerà il cielo sopra Groenlandia, Islanda e Spagna, regalando fino a due minuti di buio in pieno giorno ascolta articolo

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Il prossimo 12 agosto, l'Europa tornerà a vivere l'emozione di un'eclissi solare totale che oscurerà i cieli del continente. L'evento astronomico sarà visibile nelle aree di Artico, Groenlandia, Islanda, Oceano Atlantico, Spagna settentrionale e l'estremo nord-est del Portogallo. I luoghi di maggiore durata e massima eclissi saranno a soli 45 km dalla costa occidentale dell'Islanda dove la totalità durerà 2'18"21. La prima parte del percorso dell'eclissi totale passerà, insolitamente, da est a ovest dalla Russia alla Groenlandia, evitando di poco il Polo Nord. L'eclissi totale passerà sulla Spagna settentrionale dalla costa atlantica a quella mediterranea e alle isole Baleari.

Buio completo in pieno giorno il 12 agosto L'eclissi totale sarà visibile dalle città di La Coruña, Valencia, Saragozza, Palma e Bilbao, ma sia Madrid che Barcellona saranno appena fuori dal percorso della totalità. Un'eclissi parziale coprirà invece più del 90 % del Sole in Irlanda, Gran Bretagna, Portogallo, Francia, Italia, Balcani e Nord Africa e in misura minore nella maggior parte dell'Europa, dell'Africa occidentale e del Nord America settentrionale. Approfondimento Eclissi solare totale nel 2027: sarà la più lunga fino al 2114

L’ultima eclissi solare totale nel 2006 L'ultima eclissi totale in Europa si è verificata il 29 marzo 2006 e nella parte continentale dell'Ue si è verificata l'11 agosto 1999. Sarà la prima eclissi solare totale visibile in Islanda dal 30 giugno 1954, e l'unica a verificarsi nel 21° secolo poiché la prossima visibile sull'Islanda sarà nel 2196. L'ultima eclissi solare totale in Spagna si è verificata il 30 agosto 1905 e ha seguito un percorso simile in tutto il paese. La prossima eclissi totale visibile in Spagna accadrà meno di un anno dopo, il 2 agosto 2027. Approfondimento Eclissi solare totale: i video più belli da Usa, Messico e Canada