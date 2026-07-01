Gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di luglio

A dominare il cielo di luglio è l'inconfondibile Triangolo Estivo: formato dalle tre stelle particolarmente luminose Vega, Altair e Deneb, sovrasterà le teste degli appassionati per tutta la stagione, come ricorda l'Unione Astrofili Italiani. L'altra protagonista del mese è la Luna, che danzerà con quasi tutti i pianeti in quattro congiunzioni. Gli appuntamenti
Nel mese di giugno la Luna è stata protagonista di numerose congiunzioni, alcune particolarmente spettacolari. Ma anche luglio 2026 promette spettacoli da non perdere per chi ama osservare il cielo. Le serate estive, complici le temperature miti e le ore trascorse all'aperto, saranno il momento ideale per seguire il susseguirsi di congiunzioni tra Luna e pianeti, ammirare la Via Lattea e assistere al ritorno delle stelle cadenti, che nella seconda parte del mese raggiungeranno il periodo di maggiore attività.
Il Triangolo Estivo
A dominare il cielo di luglio è l'inconfondibile Triangolo Estivo: formato dalle tre stelle particolarmente luminose Vega, Altair e Deneb, sovrasterà le teste degli appassionati per tutta la stagione, come ricorda l'Unione Astrofili Italiani (Uai). I tre astri fanno parte, in realtà, di tre costellazioni diverse, rispettivamente Lira, Aquila e Cigno, ma la più brillante è Vega, insieme ad Arturo del Bootes.
La Luna protagonista
L'altra protagonista del mese è la Luna, che danzerà con quasi tutti i pianeti in quattro suggestive congiunzioni. La prima nella notte tra 7 e 8 luglio, quando il nostro satellite all'ultimo quarto si troverà vicino a Saturno nella costellazione dei Pesci. Prima dell'alba dell'11 sarà possibile ammirare, sull'orizzonte orientale, il sorgere delle Pleiadi e della sottile falce di Luna calante, seguite da Marte e dalla stella Aldebaran. La sera del 15 la Luna crescente tramonta nella costellazione del Cancro preceduta da Giove e infine, al crepuscolo del 17 luglio, il satellite della Terra sarà in congiunzione con Venere nel Leone.
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I pianeti
Dopo un lungo periodo da primi attori, Venere e Giove si sono ormai lasciati alle spalle i mesi di migliore visibilità: il primo tramonta meno di due ore dopo il Sole, e il secondo diventerà difficilmente osservabile man mano che si avvicina alla sua congiunzione con la nostra stella il 29 luglio. Anche Mercurio non è facile da individuare, dal momento che si trova molto basso sull'orizzonte occidentale. Alla fine del mese, però, ricomparirà a oriente tra le luci dell'alba, visibile insieme a Marte.
Le meteore
Per gli appassionati di meteore, luglio è uno dei mesi più interessanti: non ci sono sciami particolarmente ricchi come quelli di agosto e dicembre, ma offre una notevole varietà. Tra gli sciami da tenere d'occhio ci sono le Alpha Capricornidi, famose per la presenza di spettacolari bolidi molto luminosi spesso visibili anche dalle città, e le Delta Aquaridi Meridionali, attive per gran parte dell'estate.
Le date da segnare sul calendario
- Il primo evento del mese arriverà il 7 luglio, quando la Luna si troverà in congiunzione con Saturno, offrendo uno spettacolo facilmente osservabile nelle ore notturne.
- Il 9 luglio sarà invece la volta dell'incontro tra Venere e Regolo, la stella più brillante della costellazione del Leone.
- Qualche giorno più tardi, il 17 luglio, una sottile falce di Luna accompagnerà Venere dopo il tramonto, creando una delle configurazioni più suggestive del mese.
- Il 24 luglio gli appassionati potranno assistere al cosiddetto "Manico d'Oro", un particolare effetto ottico che interessa la superficie lunare. L'illuminazione del Sole mette in risalto i rilievi dei Monti Giura, dando l'impressione di un manico luminoso che si estende lungo il bordo del Sinus Iridum.
- L'ultima parte di luglio sarà dedicata alle meteore, con tre sciami meteorici che offriranno diverse occasioni di osservazione. Tra il 18 e il 20 luglio raggiungeranno il massimo le Delta Sagittaridi, riconoscibili per le loro scie persistenti.
- Dal 28 al 30 luglio sarà invece il turno delle Delta Aquaridi Meridionali, considerate tra le piogge di meteore più interessanti dell'estate. In condizioni ideali sarà possibile osservare fino a circa 25 meteore all'ora, con il radiante situato nella costellazione dell'Acquario.
Approfondimento
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Nella notte tra il 10 e l'11 luglio c'è stato il primo plenilunio dell’estate astronomica. Il particolare nome che gli viene dato deriva dalla cultura dei nativi americani, che collegarono il fenomeno alla fauna: in questo periodo riscrescono i palchi dei cervi (caduti in inverno). Il satellite terrestre è visibile in tutto il mondo e - a seconda della prospettiva - può avere un colore arancione o rossiccio