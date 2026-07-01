Gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di luglio

A dominare il cielo di luglio è l'inconfondibile Triangolo Estivo: formato dalle tre stelle particolarmente luminose Vega, Altair e Deneb, sovrasterà le teste degli appassionati per tutta la stagione, come ricorda l'Unione Astrofili Italiani. L'altra protagonista del mese è la Luna, che danzerà con quasi tutti i pianeti in quattro congiunzioni. Gli appuntamenti ascolta articolo

Nel mese di giugno la Luna è stata protagonista di numerose congiunzioni, alcune particolarmente spettacolari. Ma anche luglio 2026 promette spettacoli da non perdere per chi ama osservare il cielo. Le serate estive, complici le temperature miti e le ore trascorse all'aperto, saranno il momento ideale per seguire il susseguirsi di congiunzioni tra Luna e pianeti, ammirare la Via Lattea e assistere al ritorno delle stelle cadenti, che nella seconda parte del mese raggiungeranno il periodo di maggiore attività.

Il Triangolo Estivo A dominare il cielo di luglio è l'inconfondibile Triangolo Estivo: formato dalle tre stelle particolarmente luminose Vega, Altair e Deneb, sovrasterà le teste degli appassionati per tutta la stagione, come ricorda l'Unione Astrofili Italiani (Uai). I tre astri fanno parte, in realtà, di tre costellazioni diverse, rispettivamente Lira, Aquila e Cigno, ma la più brillante è Vega, insieme ad Arturo del Bootes. La Luna protagonista L'altra protagonista del mese è la Luna, che danzerà con quasi tutti i pianeti in quattro suggestive congiunzioni. La prima nella notte tra 7 e 8 luglio, quando il nostro satellite all'ultimo quarto si troverà vicino a Saturno nella costellazione dei Pesci. Prima dell'alba dell'11 sarà possibile ammirare, sull'orizzonte orientale, il sorgere delle Pleiadi e della sottile falce di Luna calante, seguite da Marte e dalla stella Aldebaran. La sera del 15 la Luna crescente tramonta nella costellazione del Cancro preceduta da Giove e infine, al crepuscolo del 17 luglio, il satellite della Terra sarà in congiunzione con Venere nel Leone. Approfondimento Microluna, cos'è questo fenomeno e a che ora si può osservare

I pianeti Dopo un lungo periodo da primi attori, Venere e Giove si sono ormai lasciati alle spalle i mesi di migliore visibilità: il primo tramonta meno di due ore dopo il Sole, e il secondo diventerà difficilmente osservabile man mano che si avvicina alla sua congiunzione con la nostra stella il 29 luglio. Anche Mercurio non è facile da individuare, dal momento che si trova molto basso sull'orizzonte occidentale. Alla fine del mese, però, ricomparirà a oriente tra le luci dell'alba, visibile insieme a Marte. Le meteore Per gli appassionati di meteore, luglio è uno dei mesi più interessanti: non ci sono sciami particolarmente ricchi come quelli di agosto e dicembre, ma offre una notevole varietà. Tra gli sciami da tenere d'occhio ci sono le Alpha Capricornidi, famose per la presenza di spettacolari bolidi molto luminosi spesso visibili anche dalle città, e le Delta Aquaridi Meridionali, attive per gran parte dell'estate.