Hotel, prezzi in aumento nel 2025 ma a far risparmiare ci pensa l’Ai

Introduzione

Soggiornare negli alberghi costa sempre di più. Nel corso del 2025, pernottare in una struttura alberghiera è diventato più oneroso per i viaggiatori italiani, visto che la spesa media per una singola notte in una camera doppia con prima colazione inclusa si è attestata a 164 euro. Il dato emerge da un’analisi condotta da Albergatore Pro, realtà specializzata in consulenza e formazione per il settore hospitality, che ha esaminato le tariffe di oltre 1.500 hotel distribuiti su tutto il territorio nazionale, differenti per categoria, collocazione geografica e dimensioni