Tassa di soggiorno, dove si paga di più in Europa. La classifica

Avvicinandosi al podio troviamo Milano. Il capoluogo lombardo ha adeguato le proprie tariffe turistiche per il 2025, con la tariffa massima che sale a 7 euro per persona a notte per gli ospiti che soggiornano in hotel a 4 e 5 stelle. Un aumento che, rispetto ai precedenti 5 euro, rientra nel progetto cittadino per gestire l’afflusso di visitatori per l’Anno Giubilare e per finanziare il miglioramento dei servizi pubblici e la conservazione del patrimonio culturale. Anche gli alloggi a breve termine e le case vacanza, incluse le piattaforme più popolari, hanno registrato un aumento delle tariffe, che ora si attestano a 6,30 euro per persona a notte