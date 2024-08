Il trailer del film sugli U2 allo Sphere diretto da The Edge

“Dopo tanti anni sono finalmente riuscito a vedere un concerto degli U2”, dice scherzando il chitarrista, ora anche regista di “V-U2: An Immersive Concert Film at Sphere Las Vegas” (assieme a Morgleigh Steinberg). I biglietti partono da 100 dollari

Gli U2 hanno dato il via alla loro residenza lo scorso settembre presso la sede all'avanguardia, suonando per più di 700.000 fan in 40 date totali che sono andate in scena fino allo scorso marzo. "L'obiettivo era offrire agli spettatori del film immersivo un'esperienza il più vicino possibile al concerto dal vivo degli U2 e anche di più”, ha detto The Edge, il quale ha anche prodotto il film insieme a Bono, Adam Clayton e Alan Moloney. "Non ho mai visto un concerto degli U2. Sono così sollevato di averne visto uno grandioso!”, ha scherzato il musicista.

“Dopo tanti anni sono finalmente riuscito a vedere un concerto degli U2”, dice scherzando il chitarrista, ora anche regista di quello che si intitola V-U2: An Immersive Concert Film at Sphere Las Vegas.

Sta per debuttare il film concerto immersivo degli U2 , diretto da The Edge, il chitarrista della band irlandese.

I “rivoluzionari spettacoli live degli U2 allo Sphere”

"V-U2 è un film immersivo unico nel suo genere che trasporterà il pubblico nei rivoluzionari spettacoli live degli U2 allo Sphere e li farà sentire come se fossero lì”, spiega Josephine Vaccarello, EVP di Live at MSG Entertainment.

"Questo film concerto è stato creato appositamente per lo Sphere e utilizzerà le tecnologie della sede per creare un'esperienza possibile solo in questo mezzo di intrattenimento di nuova generazione”.

I biglietti per V-U2 partono da 100 dollari, disponibili per la vendita generale da oggi, venerdì 23 agosto, tramite Ticketmaster.



Di seguito potete guardare il trailer ufficiale del film V-U2: An Immersive Concert Film at Sphere Las Vegas.