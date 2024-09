Chi è Eve Hewson, la figlia di Bono che recita in The Perfect Couple

L’attrice irlandese fa parte del cast della miniserie statunitense del 2024, ideata da Jenna Lamia, distribuita da Netflix e tratta dall'omonimo romanzo di Elin Hilderbrand. Ha 33 anni, è nota per i suoi ruoli nelle altre due serie Bad Sisters e Dietro i suoi occhi (Behind Her Eyes). Ed è pronta a consolidare ulteriormente il suo posto nell'industria dell'intrattenimento e a distinguere la sua carriera da quella del famoso genitore. Scopriamo quello che bisogna sapere su questa promessa del piccolo e grande schermo

L’attrice irlandese fa parte del cast della miniserie televisiva statunitense del 2024, ideata da Jenna Lamia, distribuita da Netflix e tratta dall'omonimo romanzo di Elin Hilderbrand. È nota per i suoi ruoli nelle altre due serie Bad Sisters e Dietro i suoi occhi (titolo originale: Behind Her Eyes). Ed è pronta a consolidare ulteriormente il suo posto nell'industria dell'intrattenimento e a distinguere la sua carriera da quella del famoso padre.

I primi crediti televisivi e cinematografici di Eve Hewson risalgono al 2008, e continueranno ad aumentare, sia di numero che di qualità. L'attrice infatti ha in arrivo molti progetti stellari, motivo per cui è probabile che presto sarà una star famosissima, splendente magari tanto quanto il suo leggendario papà (glielo auguriamo).

Essendo la figlia della leggenda degli U2, l'attrice è cresciuta in un ambiente pieno zeppo di celebs, circondata dalle star più celebri del firmamento dello showbiz. E adesso quell’ambiente pieno di stelle in cui ha mosso i primi passi (nel senso che, quando ha iniziato a gattonare, sicuramente nella stanza assieme a lei c’erano pure nomi come Madonna, Elton John e Sean Penn, per dire) è stato amplificato più che mai, grazie al suo nuovo ruolo nella serie drammatica The Perfect Couple con protagonisti del calibro di Nicole Kidman, Liev Schreiber, Dakota Fanning e Meghann Fahy.

I suoi ruoli importanti

Dopo l’esordio nel cinema nel 2008 in The 27 Club, regia di Erica Dunton, il primo ruolo importante di Eve Hewson è stato nel film del 2011 This Must Be the Place, pellicola co-scritta e diretta da Paolo Sorrentino e interpretata da Sean Penn.

Dopo pochi anni da quella sua prima grande interpretazione, l’allora giovanissima attrice ha ottenuto ulteriore riconoscimento per il suo ruolo di Lucy Elkins nella serie televisiva di Steven Soderbergh del 2014, The Knick, durata due stagioni (fino al 2015).

Un altro ruolo famoso del suo curriculum vitae è senz’altro quello nella serie Dietro i suoi occhi del 2021. Anche la popolare serie di genere dark comedy irlandese Bad Sisters, la cui seconda stagione uscirà il 13 novembre, è tra i suoi impegni sul set degni di nota.

Oltre a The Perfect Couple, l’interprete irlandese ha già un altro progetto con un cast stellare in arrivo: avrà una parte nel nuovo film di Noah Baumbach, che per adesso è ancora sprovvisto di titolo, ma che include star del calibro di George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern e Billy Crudup.