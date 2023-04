Hilary Swank mamma di due gemelli: la prima foto dei bambini

All’età di 48 anni, Hilary Swank è diventata per la prima volta mamma di due gemelli. Un maschio e una femmina avuti da Philip Schneider , l’imprenditore che ha sposato in gran segreto nel 2018, dopo appena soli due anni di fidanzamento. La notizia della nascita è arrivata proprio dall’attrice che, in occasione della Pasqua, ha condiviso su Instagram una foto che la vede di spalle mentre tiene in braccio i due neonati.

“Benvenuti a casa, angeli”, ha commentato Mariska Hargitay , l’attrice che interpreta la detective Olivia Benson nella celebre serie Law and Order . “Dio benedica questo tesoro. È il viaggio più straordinario e felice per tutti voi”, aggiunge l’attrice e produttrice Sharon Stone , dimostrando tutta la sua vicinanza alla collega. Insomma, un’esplosione di amore per Hilary Swank, mamma per la prima volta a 48 anni.

“Non è stato facile. Un maschio e una femmina, ne è valsa la pena. Buona Pasqua dal paradiso puro”. Queste le parole con cui Hilary Swank ha presentato ufficialmente i due gemelli avuti dal suo secondo matrimonio, pubblicando su Instagram una foto che la vede ammirare uno splendido tramonto mentre tiene in braccio i neonati. Un annuncio che ha da subito incontrato l’affetto dei suoi 1,4 milioni di follower , che hanno inondato di commenti e like l’account dell’attrice di Million Dollar Baby.

Una gravidanza miracolosa

Quando lo scorso ottobre Hilary Swank ha annunciato la sua gravidanza in un’intervista a Good Morning America, aveva addirittura parlato di “miracolo”. “È una cosa che desideravo da molto tempo: diventerò mamma. E non solo di uno, ma di due. Non posso crederci”, aveva dichiarato l’attrice entusiasta. La bella notizia, infatti, è arrivata in un momento alquanto difficile per la vincitrice di due premi Oscar, che ha dovuto affrontare la sofferta morte del padre, di cui lei stessa si era occupata negli ultimi mesi della malattia.

“Sono cresciuta incredibilmente vicino a lui durante questo periodo, approfondendo la nostra relazione e assaporando ogni momento che abbiamo passato insieme. Rimarrà sempre una delle mie persone preferite e non passa giorno in cui non mi manchi”. Così l’attrice pluripremiata ricordava suo padre qualche mese dopo la sua scomparsa, avvenuta a gennaio 2022. Ma poi, dopo tanto dolore, ecco finalmente una gioia. Anzi, due. I gemelli avuti da Philip Schneider, infatti, sono la sorpresa più bella dell’anno per Hilary Swank. Già nel 2006, quando era ancora legata al primo marito Chad Lowe, la star di Hollywood aveva dichiarato a People: “Mi piacerebbe avere dei bambini un giorno. È qualcosa a cui penso fin da quando ero molto giovane”. E ora, a ben 17 anni di distanza, quel sogno è diventato realtà.