Hilary Swank, Jack Reynor e Olivia Cooke nel thriller "Mother’s Milk"

I tre divi saranno i protagonisti dell’attesissimo thriller su oppioidi e corruzione, come rivela in esclusiva il magazine statunitense Variety. Un viaggio a tinte forti nel mondo della droga e della malavita in cui due donne scopriranno segreti oscuri e impensabili

Hilary Swank ("Million Dollar Baby"), Jack Reynor ("Midsommar") e Olivia Cooke ("La casa del drago") reciteranno nel prossimo thriller a tema droga e corruzione "Mother's Milk".

Lo rivela in esclusiva il magazine statunitense Variety, in un recente articolo firmato dal giornalista Wilson Chapman.



Il film ha recentemente terminato la produzione a New York. È diretto dal regista Miles Joris-Peyrafitte, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Madison Harrison.



Joris-Peyrafitte è stato il vincitore del Premio Speciale della Giuria al Sundance per il film “Dreamland" del 2019 con Margot Robbie, mentre il suo “As You Are" è stato presentato nella sezione "U.S. Dramatic Competition" sempre al Sundance Film Festival nel 2016.



I ruoli principali di "Mother's Milk" sono stati affidati a Hilary Swank, Olivia Cooke (Sound of Metal) e Jack Reynor (Midsommar - Il villaggio dei dannati). Oltre ai tre protagonisti messi a titolo, il cast include Dilone, Hopper Penn, Norm Lewis e Karen Aldridge.