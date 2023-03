Trama Law and order 22 - I due volti della giustizia

Law and Order è una delle serie tv statunitensi più longeve di sempre, ha superato grandi titoli del calibro di Bonanza e Dallas, senza mai tradire la propria natura. Fin dalla sua comparsa sul piccolo schermo, infatti, Law and Order è stato incentrato sulla lotta al crimine per le strade di New York. Una serie come tante, si potrebbe dire, ma in realtà Law and Order ha saputo distinguersi dalla massa fornendo un doppio punto di vista, quello giudiziario e quello poliziesco. Il tutto viene affrontato in modo molto approfondito, con una sceneggiatura scritta avvalendosi di esperti del settore, che hanno saputo imprimere alla serie un particolare orientamento, che lo rende un prodotto interessante anche per i cultori della materia giudiziaria. C’è grande veridicità nei temi affrontati e man mano che gli anni passano la serie riesce a perfezionare il suo racconto, come dimostra la 22esima stagione. Lo scenario nel quale si inserisce la narrazione è sempre lo stesso, New York, così come la lotta al crimine portata avanti dai detective e dagli agenti di polizia da un lato e dai procuratori dall’altra. Ovviamente, i personaggi sono cambiati nel corso degli anni e nella 22esima stagione troviamo come protagonisti principali i Detective Frank Cosgrove, arrivato nella 22esima stagione, e il detective Jalen Shaw, new entry nella 22esima. In tribunale, invece, daranno battaglia due personaggi già noti, il Viceprocuratore Nathan Price e l’assistente procuratore Samantha Maroun. Saranno loro a tessere le reti principali della storia, coadiuvati da tutti gli altri protagonisti che formano la squadra delitti di New York. Andato in onda per la prima volta nel 1990, la serie aveva avuto uno stop nel 2011, quando NBC decise di metterla in pausa ma le pressioni del pubblico e il forte interesse attorno alla serie, nonché la forte influenza che Law and Order ha avuto nella società, hanno spinto la produzione a riaprire il set con la registrazione di una 22esima stagione, in attesa di capire se ce ne sarà anche una 23esima e se proseguirà ancora più a lungo.