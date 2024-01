Moda, al via Pitti Uomo 2024: il programma della manifestazione. VIDEO

Si parte con Gucci e si chiude con Zegna. Sono 74 gli appuntamenti della prossima settimana della moda, fashion week milanese che nella staffetta della moda uomo riceve il testimone direttamente dai saloni fiorentini di Pitti.

Debutti e ritorni

Realizzata grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la settimana della moda maschile vede il ritorno di Gucci e Fendi nel calendario sfilate ed il debutto di Pronounce e Stone Island.

Prime presentazioni invece per i brand Domenico Orefice, Institution By Galib Gassanoff, LaTorre, Mordecai, Noskra, Rubeus Milano, Stuart Weitzman, ViaPiave33, Woolrich Black Label By Todd Snyder.

Tornano in calendario presentazioni C.P. Company, Church’s, e Philippe Model Paris con la nuova direzione creativa di Tuomas Merikoski.

“Creatività, innovazione, qualità e sostenibilità sono le leve principali per il continuo sviluppo del sistema della moda italiana. Il calendario della Fashion Week si rivela ricco di appuntamenti che dimostrano il primato italiano nella moda maschile”, dichiara Carlo Capasa, Presidente Camera Nazionale della Moda Italiana. “Le previsioni di chiusura dell’anno 2023 segnano per l’industria della moda italiana una crescita del fatturato del 4%, per un totale di circa 103 miliardi di Euro. Il 20% del fatturato abbigliamento e accessori pari a 11 miliardi, è rappresentato dalle collezioni maschili, in crescita del 5% rispetto allo scorso anno. Si tratta di segnali incoraggianti e di una conferma della forza dei nostri brand e del Made In Italy nel mondo.”

“Milano torna ad essere la casa della moda con la prossima Fashion week Men’s Collection di gennaio”, afferma Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico, con deleghe a Moda e Design. “Un calendario fitto di appuntamenti, tra sfilate, presentazioni ed eventi per raccontare la creatività e lo stile delle più prestigiose maison e di stilisti emergenti, ma anche un’occasione per promuovere le straordinarie eccellenze artigianali italiane, simbolo di tradizione e allo stesso tempo sempre più orientate verso l’innovazione e la responsabilità ambientale e sociale. Valori in armonia con l’identità di Milano e il suo impegno per il futuro.”

All’Assessora Cappello abbiamo anche chiesto come si traducono i numeri della settimana della moda, le presenze, il ritorno di buyer e della stampa internazionale, nella città di Milano.

“Tutto questo”, ci spiega, “è molto positivo. La settimana di settembre, che era Moda Donna, ha segnato 88 milioni di euro di indotto, che è rispetto all'anno precedente un numero estremamente maggiore. E come presenze di turismo +25% rispetto alla stessa settimana del 2022, quindi davvero a livello di indotto, di economia della città, è una molto significativo. E in termini di comunicazione, Milano impazza su tutti i siti social, anche fuori dai confini nazionali.”

Milano come moda è un brand?

“Milano come moda è decisamente un brand e noi ne siamo ben felici. Noi investiamo comunque anche in termini di comunicazione. Ci tengo inoltre a ribadire l’importanza della staffetta Firenze-Milano rispetto alla moda uomo. Quella con Pitti è una staffetta a cui teniamo molto, perché è la dimostrazione che si può fare sistema e che chi vince è il Made in Italy e l'Italia.”

Anche per questa edizione, la Milano Fashion Week Men’s Collection potrà essere seguita in streaming sulla piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it, che ospiterà anche una sezione dedicata agli showroom virtuali, sia multi-brand che monomarca. Ogni showroom avrà la possibilità di presentare, relativamente ai brand approvati da CNMI foto e video delle collezioni, contatti, date di campagna vendita e press release. L’area showroom rimarrà attiva anche dopo la fashion week per poter essere consultata dagli operatori di sistema in fase di campagna vendita.

Giovani talenti

Sempre più spazio ai giovani designer, come da tradizione di Camera Nazionale della Moda Italiana.

“Sono stato molto felice la scorsa stagione nel leggere su importanti giornali anglosassoni”, ci racconta Capasa, “di come l’Italia sia considerata il luogo dove andare per vedere i giovani designer. Una volta non era così, abbiamo investito molto in questi anni grazie a una visione di tutti i nostri associati di Camera della Moda. C’è infatti un movimento giovanile che va raccontato, va mostrato. Ecco tutto questo ha prodotto dei frutti, frutti tangibili, perché molti dei designer che abbiamo lanciato sono stati poi finalisti in molti concorsi internazionali. Questo vuol dire che stiamo lavorando bene, stiamo facendo di tutto per mostrare questi giovani talenti al mondo.”

Gli eventi

La settimana della moda maschile inaugurerà il 12 gennaio con la mostra di Kiton e Triennale Milano, “Tailoring school. A journey into education”, curata da Luca Stoppini.

Etro invece inaugurerà domenica 14 gennaio la sua prima boutique esclusivamente dedicata alla sartoria uomo e al servizio Made To Order.

In chiusura della Milano Fashion Week, lunedì 15 gennaio, si terrà al Plastic di Milano la seconda edizione del party “Let’s Dance at Plastic”, organizzato da CNMI.