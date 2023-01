Moda Uomo, Pitti passa il testimone alla Milano Fashion Week

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



79 appuntamenti tra sfilate, presentazioni e contenuti digitali. Firenze passa il testimone a Milano per 4 intensi giorni di moda uomo. Si comincia con l’attesissima sfilata di Gucci che dopo tre anni di assenza torna nel calendario maschile con una collezione post era Alessandro Michele. E poi grandi nomi e giovani talenti, come da tradizione di Camera Nazionale della Moda da sempre attenta a supportare designer emergenti. Ritorni e dubutti, come Charles Jeffrey Loverboy, presente lo scorso giugno con un progetto digitale, e poi ADD, Bonsai, Charles Philip, Iuter, Sestini, Tagliatore e Valstar. A chiudere la kermesse sarà invece Zegna lunedì 16 gennaio, mentre la giornata di martedì è dedicata ai contenuti digitali.



Tra gli eventi Colmar, che in occasione del suo 100esimo anniversario presenta in anteprima la nuova collezione Colmar Revolution; la prima collaborazione tra Marni e Carhartt WIP; l’evento di presentazione “The Added Element”, durante il quale The Woolmark Company & Luna Rossa Prada Pirelli sveleranno le novità della technical partnership; PT Torino e Lardini. Sempre attiva la piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it, che ospiterà anche una sezione dedicata agli showroom virtuali, sia multi-brand che monomarca.

Moda e sostenibilità

Prosegue l’impegno di Camera Nazionale della Moda Italiana nei confronti della sostenibilità., ambientale e sociale. In quest’ottica, CNMI ha annunciato l’apertura del bando per l’assegnazione dei CNMI Fashion Trust Grant 2023, promosso dal Camera Moda Fashion Trust, iniziativa creata per sostenere e promuovere la nuova generazione dei marchi indipendenti del Made in Italy, che per la prima volta apre anche ai brand menswear. Camera Nazionale della Moda Italiana continua a promuovere anche le tematiche legate all’Equality con il lancio di un nuovo progetto a supporto delle donne. CNMI, in partnership con Salesforce e in collaborazione con D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza), è lieta di comunicare il progetto di mentoring Empowering Women in Fashion Retail, dedicato a donne provenienti da tutta Italia con background professionali diversi, con l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per iniziare a intraprendere un percorso lavorativo nel settore del fashion retail. Dieci sessioni di mentoring, tenute da esperti del settore individuati da CNMI e Salesforce.



“Ancora una volta Milano conferma la sua centralità come capitale della moda maschile, grazie alla presenza delle più alte eccellenze italiane, ma anche di una serie di progetti e attori internazionali innovativi e all’avanguardia -commenta Carlo Capasa, Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana- Creatività, innovazione, qualità e sostenibilità continuano ad essere le leve principali per il continuo sviluppo del sistema della moda maschile italiana. Il calendario della Fashion Week che presentiamo oggi si rivela ricco di appuntamenti che dimostrano un grande dinamismo del settore".



"Con l’edizione autunno/inverno 2023, la Milano Fashion Week Uomo conferma la propria capacità attrattiva portando in città i protagonisti del Settore e l’eccellenza del Made in Italy in un palinsesto ricco di appuntamenti, dinamico nelle formule e contaminato nelle collaborazioni. Insieme ai grandi marchi, che siamo contenti e onorati di ospitare, sfileranno a Milano i nuovi talenti e questo racconta, ancora una volta, l’attenzione di Camera della Moda verso i giovani. Guardo poi con particolare favore all’iniziativa lanciata per questa edizione della moda uomo e dedicata alle donne: un percorso di mentoring che, alla stregua del progetto del Comune, si propone di aiutarle a trovare la propria strada nel mondo del lavoro”, commenta l’Assessora allo Sviluppo economico, con delega a Moda e Design, Alessia Cappello.