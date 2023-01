8/8 Foto Poldo Dog Couture

All'esterno dell'area in Fortezza c’è anche una mostra dedicata ai cani “invisibili”, quelli in attesa di un’adozione, realizzata in collaborazione con Poldo Rescue e Mini Minor, che ha attrezzato un'auto per l'occasione

Gucci Pet, collezione di moda sostenibile per cani e gatti disegnata da Alessandro Michele